Багато хто робить це восени: українців попередили про штраф до 30 тисяч гривень

Штраф за спалювання сухого листя / © УНІАН

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Восени українці традиційно починають частіше спалювати сухе листя, траву та іншу рослинність. Однак таке «прибирання» може обернутися чималим штрафом, а якщо вогонь вийде з-під контролю та спричинить серйозні наслідки — навіть кримінальною відповідальністю.

Про це нагадали в Кабінеті Міністрів України.

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Які штрафи загрожують за спалювання листя та сухої трави

Як повідомили в Кабінеті Міністрів, самовільне спалювання рослинності або її залишків може коштувати громадянам від 3060 до 6120 грн. Для посадових осіб штраф становить від 15 300 до 21 420 грн.

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За даними уряду, якщо порушення сталося на території природно-заповідного фонду, суми вищі. Для громадян передбачено штраф від 6120 до 12 240 грн, для посадових осіб — від 21 420 до 30 600 грн.

Окремо в Кабміні нагадали про відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки в лісах. Для громадян штраф становить від 1530 до 4590 грн, а для посадових осіб — від 4590 до 15 300 грн. Якщо такі дії спричинили лісову пожежу, громадянам загрожує штраф від 4590 до 15 300 грн. Для посадових осіб сума становить від 10 710 до 30 600 грн.

Коли за спалювання листя передбачена кримінальна відповідальність

У найсерйозніших випадках за спалювання рослинності може наставати кримінальна відповідальність. У Кабміні нагадали, що за знищення або пошкодження вогнем лісів, зелених насаджень чи стерні порушнику може загрожувати не лише штраф, а й обмеження або позбавлення волі.

«За знищення або пошкодження вогнем лісів, зелених насаджень чи стерні може загрожувати штраф від 91 800 до 153 000 грн, обмеження волі або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років», — повідомили в Кабінеті Міністрів.

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Чому не можна спалювати листя восени

Спалювання сухого листя та трави — це не просто неприємний дим у повітрі. Вогонь знищує родючий шар ґрунту, корисні мікроорганізми та комах, а продукти горіння забруднюють повітря.

Є й інша небезпека: полум'я може швидко вийти з-під контролю та перекинутися на сусідні ділянки, ліс або житлові будинки. У результаті невелике багаття може спричинити масштабну пожежу, знищити майно та поставити під загрозу життя людей.

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