Українцям повернуть десятки мільйонів за комуналку: кого це стосується

Житлово-комунальні послуги / © ТСН.ua

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Українцям мають повернути майже 93 млн грн через порушення під час формування та застосування тарифів на житлово-комунальні послуги. Перевірки показали проблеми майже у дев’яти з десяти перевірених підприємств.

Про це повідомили у Держпродспоживслужбі.

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Від початку року фахівці провели 140 позапланових перевірок підприємств, які надають житлово-комунальні послуги. Порушення законодавства у сфері цін і ціноутворення виявили у 88,6% випадків.

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За результатами перевірок підприємствам видали вимоги щодо перерахунку тарифів на користь споживачів. На порушників також наклали адміністративно-господарські штрафи, а відповідальних посадовців притягнули до адміністративної відповідальності.

Загальна сума коштів, яку мають повернути споживачам у результаті перерахунків, становить 92,67 млн грн.

Станом на кінець серпня 2026 року українцям уже фактично повернули та перерахували 636,8 тис. грн. Виконання рішень щодо решти суми триває.

Що робити, якщо у платіжці завищена сума

У Держпродспоживслужбі радять українцям перевіряти нарахування у платіжках за комунальні послуги. Якщо виникають сумніви щодо правильності тарифу або його підвищення, можна звернутися до територіального органу служби.

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«Якщо у споживача виникають сумніви щодо обґрунтованості зростання тарифів на житлово-комунальні послуги, він може звернутись до Держпродспоживслужби із зверненням про порушення його прав та законних інтересів. За наявності підстав наші фахівці проведуть перевірку», — пояснив заступник голови відомства Андрій Крейтор.

Для проведення перевірки споживачеві необхідно подати офіційне звернення до територіального управління Держпродспоживслужби у своєму регіоні.

Що ще варто знати про комунальні платежі

Раніше ми також писали, що пошкоджена або зірвана пломба на газовому лічильнику сама по собі не означає автоматичного штрафу. Спочатку оператор газорозподільної системи має зафіксувати порушення, а за потреби — провести експертизу та передати матеріали на розгляд комісії.

Якщо буде доведено несанкціоноване втручання в роботу лічильника, споживачу можуть донарахувати вартість необлікованого газу за період до шести місяців. Водночас фіксованого штрафу саме за зірвану пломбу Кодекс газорозподільних систем не передбачає.

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Також українці можуть зменшити витрати на електроенергію за допомогою двозонного лічильника. У нічні години — з 23:00 до 07:00 — тариф становить 2,16 грн за кВт·год проти 4,32 грн удень. Наприклад, перенесення 100 кВт·год споживання на ніч може заощадити близько 216 грн на місяць.

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