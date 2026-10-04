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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Коли немає ані світла, ані тепла: чи можна грітися від газової плити

Газова плита призначена для приготування їжі, а не обігріву приміщення.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Люди використовують газові плити для обігріву приміщень

Люди використовують газові плити для обігріву приміщень

У пошуках тепла люди дедалі частіше вдаються до альтернативних джерел, зокрема використовують газові плити для обігріву приміщень.

Цей спосіб є доволі небезпечним, тому навіть якщо ви опинилися у вимушених умовах і не маєте інших варіантів, щоб зігрітися, користуйтеся газовою плиткою вкрай обережно.

«Коли використовують газову плиту для зігрівання, зазвичай зачиняють усі вікна, вмикають усі конфорки та ще й духову шафу. Таким чином свіже повітря не надходить, а газ горить. Невдовзі повітря не вистачить, газ не згорить і почне виділятися чадний газ», — пояснюють у «Київгаз».

Як уникнути небезпеки під час обігріву помешкання природним газом

Провітрюйте приміщення

Якщо на кухні мало свіжого повітря, то може утворюватися чадний газ. Тож якщо ви все ж вирішили обігріти оселю за допомогою газової плитки, подбайте про періодичне провітрювання. Адже чадний газ дуже небезпечний для життя, отруєння ним непоодиноке навіть улітку, а в холодний період кількість нещасних випадків зростає.

Ніколи не вмикайте газову плиту на ніч

Під час сну неможливо відчути отруєння чадним газом і це може призвести до смертельних випадків. Саме тому чадний газ часто називають тихим вбивцею. Є дані, що щороку через газові плити в Європі передчасно помирає 40 тисяч осіб. Газові плити є також джерелом шкідливих речовин, які вражають серце та легені.

Заберіть легкозаймисті предмети від газової плити

Пам’ятайте про те, що при обігріві приміщення газом, є ризик перегріву та займання меблів поруч. То ж варто уважно оглядати кухні при альтернативному варіанті обігріву.

Чадний газ безбарвний і не має запаху. Якщо у вас немає спеціальних датчиків, то про його наявність, ви зможете дізнатися лише з першими симптомами отруєння. Це головний біль, нудота, запаморочення, прискорене серцебиття, сухий кашель. У складніших випадках отруєння супроводжується втратою свідомості, судомами, порушенням дихання, після чого людина може померти.

Раніше ми писали про те, як пережити зиму, якщо не буде світла й тепла. Більше корисних порад читайте у новині.

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