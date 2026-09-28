Як підготуватися до блекаутів: експерти пояснили, чи врятує Starlink у багатоквартирному будинку

Starlink / © depositphotos.com

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Українцям та, зокрема, мешканцям Києва варто заздалегідь готуватися до складного зимового періоду й подбати про резервні канали зв’язку на випадок тривалих знеструмлень.

З відповідним закликом до киян звернувся громадський діяч та волонтер Сергій Стерненко, порадивши розглянути термінали Starlink як один із варіантів підтримки зв’язку під час блекауту.

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Чи підійде Starlink для багатоквартирного будинку

Можливість використання супутникового інтернету в умовах відключень світла в етері телеканалу «Київ24» проаналізував експерт із цифрової безпеки проєкту Nadiyno.org Павло Бєлоусов. За його словами, Starlink дійсно може стати точкою порятунку для жителів багатоповерхівки в екстреній ситуації.

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«Лише в екстреній ситуації його можна розгорнути у дворі або на даху, щоб мешканці змогли підключитися, прочитати новини чи написати близьким», — зазначив Бєлоусов.

Водночас фахівець підкреслив обмеженість цього рішення: один термінал фізично не зможе забезпечити повноцінним та постійним інтернетом сотні квартир у будинку.

Запасні варіанти отримання інформації

Експерти наголошують, що в умовах кризових ситуацій та повного відключення електроенергії не варто покладатися виключно на один інструмент. Для того, щоб залишатися в курсі подій за умов відсутності мобільного зв’язку та інтернету, обов’язково варто мати альтернативні засоби — наприклад, автономний радіоприймач на батарейках або акумуляторі.

Нагадаємо, 27 вересня російський удар пошкодив головний офіс одного із найбільших мобільних операторів України — «Київстар».

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Раніше ми писали, що Росія дедалі частіше атакує дата-центри та вузли зв’язку в Україні. Після нічного удару по Києву 24 вересня провайдер Etherlink повідомив про пошкодження основного вузла мережі, через що частина абонентів у центрі столиці залишилася без Інтернету.

Крім того, 23 вересня у частини киян виникли перебої з Інтернетом після атаки РФ. Провайдери «Павутина» та UTELS заявили про пошкодження дата-центрів і знеструмлення обладнання.

Нардеп Федієнко своєю чергою пояснив, чи можливо в Україні «вибити» Інтернет.

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