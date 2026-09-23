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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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155
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РФ цілить у дата-центри: чи реально «вибити» Інтернет в Україні - нардеп відповів

Нардеп Федієнко прокоментував перебої з Інтернетом та дав поради, як завжди залишатися на зв’язку.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Чи можливе відключення інтернету в Україні: заява нардепа Федієнка

Чи можливе відключення інтернету в Україні: заява нардепа Федієнка / © Pixabay

Російські війська дедалі частіше спрямовують свої удари на великих операторів зв’язку та дата-центри, щоб залишити українців без зв’язку.

Чи можливо в Україні «вибити» Інтернет, розповів народний депутат Олександр Федієнко.

«Спостерігаю, що намагаються розігнати інформацію, щодо можливих проблем з доступом до мережі Інтернет. Хочу пояснити громадянам, що незважаючи на рішення ворога бити по датацентрах, ситуацію вдається досить швидко стабілізувати», — каже нардеп.

Федієнко визнав, що дійсно можуть бути перебої. Проте він закликає громадян ставитись з порозумінням, адже всі оператори працюють та оперативно відновлюють пошкоджену інфраструктуру.

«Важливо розуміти, Україна, це едина країна в світі, де дуже багато середнього та малого операторського бізнесу (так сталось історично, бо держава не втручалась понад десять років). Тому знищити операторів просто неможливо», — запевнив він.

Також нардеп згадав про нещодавні спроби Мінфіну та Податкової служби змінити умови роботи для малого телеком-бізнесу, що, на його думку, відповідало інтересам великих монополій із російським корінням. Втім, малий бізнес зумів захистити свої позиції.

Що радить Федієнко:

1. якщо ваша робота навчання, потребують гарантованого Інтернет підключення, мати 1+1 операторів, це буде гарантувати якісний сервіс.

2. ніколи не «ведіться» на акційні пропозиції операторів, це завжди пастка коли ви не будете отримувати якісний сервіс.

3. не женіться за відомими брендами. Повірте, ваш місцевий оператор вашого міста, значно краще зможе вам надати сервіс. І гроші підуть до місцевого бюджету.

Нагадаємо, після сьогоднішніх обстрілів у Києві стався збій у роботі одразу кількох інтернет-провайдерів.

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