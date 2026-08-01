Чому погано працює Wi-Fi: речі вдома, які "крадуть" швидкість Інтернету

Як покращити Wi-Fi сигнал / © pexels.com

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Проте в багатьох випадках причина може бути значно простішою — неправильне розташування маршрутизатора та предмети, які створюють перешкоди для сигналу.

Навіть сучасний потужний роутер може працювати набагато гірше, якщо поруч із ним знаходяться речі, що блокують або послаблюють радіохвилі. Достатньо змінити місце встановлення пристрою або прибрати кілька перешкод — і швидкість інтернету може помітно покращитися.

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Чому Wi-Fi сигнал стає слабшим

Wi-Fi працює за допомогою радіохвиль, які поширюються від роутера до підключених пристроїв. На їхню якість впливають відстань, товщина стін, матеріали в приміщенні та інша електроніка.

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Чим більше перешкод зустрічає сигнал на своєму шляху, тим слабшим стає з’єднання. Особливо це помітно у великих квартирах, приватних будинках або приміщеннях із великою кількістю техніки.

Які предмети найбільше заважають роботі Wi-Fi

Металеві предмети

Метал здатний відбивати та поглинати радіохвилі, через що сигнал роутера стає менш стабільним.

Не варто встановлювати маршрутизатор поруч із:

металевими шафами;

холодильником;

металевими полицями;

великими декоративними конструкціями;

побутовою технікою з металевим корпусом.

Навіть невелика металева перешкода поруч із роутером може зменшити якість сигналу.

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Дзеркала та скляні поверхні

Мало хто знає, що великі дзеркала також можуть негативно впливати на Wi-Fi. Їхня поверхня часто має тонкий металевий шар, який частково відбиває сигнал.

Якщо роутер стоїть біля великого дзеркала або шафи з дзеркальними дверима, зона покриття може зменшитися.

Мікрохвильова піч

Мікрохвильова піч працює на частоті, близькій до тієї, яку використовують деякі Wi-Fi мережі (особливо 2,4 ГГц). Через це під час її роботи можуть виникати перешкоди.

Саме тому не рекомендується ставити роутер поруч із кухонною технікою.

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Телевізори та інша електроніка

Телевізори, ігрові приставки, акустичні системи та інша електроніка можуть створювати додатковий електромагнітний шум.

Краще розташувати роутер окремо від великої кількості пристроїв, особливо якщо вони постійно працюють.

Стіни та великі меблі

Товсті бетонні стіни, цегляні перегородки, шафи з великою кількістю речей і навіть акваріуми можуть послаблювати Wi-Fi сигнал.

Особливо складно сигналу проходити через:

залізобетон;

камінь;

воду;

щільні матеріали.

Тому роутер краще ставити у відкритому просторі, а не ховати в шафу чи за меблі.

Де краще встановити Wi-Fi роутер

Де краще встановити Wi-Fi роутер / © unsplash.com

Щоб отримати максимальну якість сигналу, варто дотримуватися кількох простих правил:

встановлюйте роутер приблизно в центрі житла;

розміщуйте його вище від підлоги;

не ховайте у шафу або тумбу;

тримайте подалі від металевих предметів;

не ставте біля мікрохвильової печі;

направляйте антени вертикально для кращого покриття.

Також варто регулярно оновлювати прошивку роутера та перевіряти, чи не використовують вашу мережу сторонні пристрої.

Як зробити Wi-Fi швидшим без покупки нового роутера

Перед тим як купувати нове обладнання, спробуйте:

Перемістити роутер — іноді навіть зміна місця на кілька метрів значно покращує сигнал. Перейти на частоту 5 ГГц — вона забезпечує більшу швидкість, хоча має менший радіус дії. Змінити канал Wi-Fi — у багатоквартирних будинках мережі сусідів можуть створювати перешкоди. Перезавантажити роутер — просте перезапускання іноді усуває тимчасові проблеми. Перевірити кількість підключених пристроїв — чим більше гаджетів використовують мережу одночасно, тим більше навантаження на роутер.

FAQ

Чому Wi-Fi погано ловить сигнал у квартирі?

Найчастіші причини слабкого Wi-Fi сигналу — неправильне розташування роутера, товсті стіни, металеві предмети поруч, велика кількість електроніки та перешкоди від інших бездротових мереж. Щоб покращити сигнал, варто встановити роутер у відкритому місці ближче до центру квартири.

Як зробити Wi-Fi швидшим у домашніх умовах?

Щоб збільшити швидкість Wi-Fi, перевірте розташування роутера, очистіть мережу від зайвих підключень, змініть канал передачі, використовуйте частоту 5 ГГц і оновіть програмне забезпечення пристрою. У багатьох випадках цього достатньо без покупки нового обладнання.

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