Ви досі користуєтеся пластиковими пакетами із застібкою: ось чому їх варто позбутися назавжди

Чому не варто користуватися пластиковими пакетами / © pexels.com

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Однак за цією зручністю ховаються проблеми, про які багато хто навіть не замислюється. Одноразові пластикові пакети можуть негативно впливати не лише на довкілля, а й на якість продуктів, які ми в них зберігаємо. Саме тому дедалі більше людей відмовляються від таких виробів і шукають безпечніші та екологічні альтернативи.

Чому пластикові пакети із застібкою можуть бути небезпечними

Більшість одноразових пакетів для зберігання їжі виготовляють із поліетилену — матеріалу, який вважається одним із найбільш поширених видів харчового пластику. Водночас навіть харчовий пластик не є абсолютно нейтральним.

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Під впливом високих температур, тривалого зберігання або механічного пошкодження пластикові вироби можуть поступово руйнуватися. У результаті в їжу можуть потрапляти мікроскопічні частинки пластику — мікропластик.

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Дослідження останніх років показують, що люди регулярно контактують із мікропластиком через воду, їжу та побутові предмети. Хоча науковці продовжують вивчати довгострокові наслідки його впливу на організм, багато експертів радять зменшувати непотрібний контакт із пластиком.

Мікропластик у їжі: чому це викликає занепокоєння

Одна з головних причин переглянути використання пластикових пакетів — ризик потрапляння мікропластику в продукти.

Особливо це стосується ситуацій, коли:

гарячу їжу кладуть у пластиковий пакет;

пакет використовують повторно багато разів;

продукти зберігаються у пластику протягом тривалого часу;

пакет нагрівається під час розморожування або приготування їжі.

Навіть якщо пакет виглядає цілим, його поверхня може поступово втрачати міцність, а пластик — виділяти дрібні частинки.

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Чому одноразові пластикові пакети шкодять довкіллю

Окрім потенційного впливу на здоров’я, пластикові пакети створюють серйозну екологічну проблему.

Більшість таких пакетів використовують лише кілька разів або взагалі один раз, після чого вони потрапляють у сміття. Через особливості матеріалу пластик може розкладатися сотні років.

Основні проблеми одноразових пакетів:

збільшення кількості пластикових відходів;

забруднення водойм і ґрунтів;

небезпека для тварин, які можуть випадково проковтнути пластик;

накопичення мікропластику в природі.

Відмова навіть від невеликої кількості одноразового пластику щодня допомагає зменшити загальне навантаження на довкілля.

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Чи можна повторно використовувати пластикові пакети із застібкою

Багато людей намагаються зробити пластикові пакети більш екологічними, промиваючи їх і використовуючи повторно. Це справді може зменшити кількість відходів, але не робить такі пакети повністю безпечними.

Після контакту з їжею на поверхні можуть залишатися бактерії, особливо якщо пакет використовували для м’яса, риби, молочних продуктів або готових страв.

Також багаторазове миття та тертя поступово пошкоджує пластик, що може сприяти його руйнуванню.

Якщо ви все ж використовуєте пластикові пакети повторно, краще залишати їх лише для сухих продуктів і не застосовувати для гарячої їжі.

Чим замінити пластикові пакети для їжі

На щастя, існує багато безпечніших і довговічніших альтернатив.

Багаторазові силіконові пакети

Силіконові пакети можна використовувати протягом багатьох років. Вони підходять для зберігання продуктів у холодильнику та морозильній камері, а деякі моделі можна навіть нагрівати.

Скляні контейнери

Скло — один із найкращих варіантів для зберігання їжі. Воно не вбирає запахи, легко миється та не вступає в реакцію з продуктами.

Контейнери з нержавіючої сталі

Такі ємності довговічні, легкі та підходять для багаторазового використання.

Вощані обгортки

Бджолині вощані серветки можуть замінити пластикову плівку та пакети для зберігання фруктів, овочів, хліба чи перекусів.

Як поступово відмовитися від одноразового пластику на кухні

Не обов’язково одразу повністю змінювати всі побутові звички. Почати можна з простих кроків:

замініть пластикові пакети на багаторазові контейнери;

не використовуйте пластик для гарячої їжі;

купуйте продукти без зайвої упаковки;

носіть із собою багаторазові торбинки;

використовуйте речі повторно замість одноразових.

Навіть маленькі зміни у щоденному житті допомагають створити більш екологічний спосіб життя.

FAQ

Чи безпечні пластикові пакети для зберігання їжі?

Харчові пластикові пакети призначені для контакту з продуктами, але їх регулярне використання має певні обмеження. Не рекомендується зберігати в них гарячу їжу, нагрівати пакети або використовувати пошкоджені вироби. Для щоденного зберігання краще обирати скляні, силіконові або металеві контейнери.

Чим замінити пластикові пакети на кухні?

Найкращими альтернативами пластиковим пакетам є багаторазові силіконові пакети, скляні контейнери, ємності з нержавіючої сталі та вощані обгортки. Вони служать довше, допомагають зменшити кількість відходів і є більш екологічним рішенням для зберігання продуктів.

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