Скільки разів на день можна запускати пралку і який термін її служби: остаточна відповідь

Скільки разів на день можна прати / © pexels.com

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Пральна машина давно стала незамінною помічницею в кожному домі. Проте багато людей замислюються, чи не шкодить техніці щоденне прання чи кілька циклів поспіль. Особливо це актуально для великих сімей, де пральна машина працює практично без перепочинку. Фахівці сервісних центрів і виробники побутової техніки зазначають: сучасні моделі розраховані на регулярне використання. Однак усе залежить не лише від кількості запусків, а й від того, наскільки правильно експлуатують пристрій.

Скільки разів на день можна запускати пральну машину

Більшість сучасних пральних машин здатні без проблем витримувати 2–3 повноцінні цикли прання на добу. Саме такий режим вважається нормальним для побутового використання.

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Якщо виникла потреба випрати більше речей, це також допустимо. Але між циклами бажано робити перерву приблизно 30–60 хвилин. За цей час електродвигун, електронні компоненти та нагрівальний елемент встигають охолонути, що зменшує навантаження на техніку.

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Прати п’ять чи шість разів поспіль щодня не рекомендують. Такий режим допустимий лише зрідка, наприклад після ремонту, переїзду чи великого прибирання.

Чи скорочує часте прання термін служби

Сам по собі щоденний запуск не є проблемою. Найчастіше пральні машини виходять із ладу через зовсім інші причини:

постійне перевантаження барабана;

використання надмірної кількості прального засобу;

жорстку воду без пом’якшення;

відсутність регулярного очищення;

різкі перепади напруги в електромережі.

Якщо ж дотримуватися рекомендацій виробника, навіть інтенсивна експлуатація не призведе до швидкої поломки.

Який термін служби закладають виробники

У середньому виробники розраховують ресурс сучасної пральної машини на 10-15 років експлуатації.

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Багато моделей проходять заводські випробування на 2 500–5 000 циклів прання. Якщо запускати машину приблизно п’ять разів на тиждень, цього ресурсу вистачить більш ніж на десятиліття.

Якісні моделі преміального класу за належного догляду можуть працювати навіть 20 років.

Що найбільше шкодить пральній машині

Фахівці наголошують, що найбільшою загрозою є не кількість прань, а неправильна експлуатація.

Наприклад, якщо постійно перевищувати максимально допустиму вагу білизни, двигун і підшипники працюють із підвищеним навантаженням. Також небезпечно прати речі з великою кількістю піску, будівельного пилу чи шерсті без попереднього очищення.

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Ще одна поширена помилка — використання порошку «із запасом». Надлишок мийного засобу не покращує якість прання, зате накопичується всередині машини та може призвести до появи неприємного запаху й плісняви.

Як подовжити термін служби техніки

Щоб пральна машина працювала максимально довго, виробники радять регулярно доглядати за нею.

Після завершення прання бажано залишати люк і контейнер для порошку відкритими, щоб усередині не накопичувалася волога. Приблизно раз на місяць варто очищати барабан, гумовий ущільнювач, зливний фільтр і лоток для мийних засобів.

Якщо вода у вашому регіоні жорстка, корисно періодично проводити очищення нагрівального елемента спеціальними засобами від накипу або використовувати пом’якшувачі води.

Чи можна прати щодня

Виробники відповідають однозначно: так, можна. Один або навіть кілька запусків на день не становлять небезпеки для сучасної техніки, якщо машина не перевантажена і між тривалими циклами є невеликі перерви.

Головне правило — не намагатися «витискати максимум» із пристрою щодня. Помірне навантаження, правильний догляд і своєчасне очищення дозволять пральній машині безвідмовно працювати багато років, зберігаючи ефективність і якість прання.

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