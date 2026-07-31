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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
197
Час на прочитання
1 хв

Одягла ультракороткі шорти: Крістен Стюарт здивувала образом для червоної доріжки

Її гранж-образ привертав увагу, хоча акторка доволі часто так одягається.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Крістен Стюарт

Крістен Стюарт / © Associated Press

Більшість знаменитостей для червоної доріжки обирають вечірні сукні, але Крістен Стюарт має інші погляди на це. Вже неодноразово зірка «Сутінок» одягає на публічні заходи короткі шорти і знову вирішила обрати саме їх для появи на прем’єрі фільму-слешера «Підлітковий секс і смерть у таборі Міазма» у Лос-Анджелесі.

Кінопродюсерка Меґґі Маклін та акторка Крістен Стюарт / © Associated Press

Кінопродюсерка Меґґі Маклін та акторка Крістен Стюарт / © Associated Press

Стюарт одягнула ультракороткі шорти, чим привернула увагу. Поєднала вона їх з сірим топом і чорним подовженим жакетом. Також в образі можна помітити такі аксесуари як окуляри, кілька прикрас, а також білі шкарпетки і чорні зручні кросівки.

Кінопродюсерка Меґґі Маклін та акторка Крістен Стюарт / © Associated Press

Кінопродюсерка Меґґі Маклін та акторка Крістен Стюарт / © Associated Press

Сама вона у фільмі не знімається, але палко його підтримує — як справжня прихильниця незалежного кіно. Зіграла ж у цій картині Джилліан Андерсон, яка з’явилася на презентації у сукні від бренду Miu Miu.

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Дата публікації
Кількість переглядів
197
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