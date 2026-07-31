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- Шоу-бізнес
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Одягла ультракороткі шорти: Крістен Стюарт здивувала образом для червоної доріжки
Її гранж-образ привертав увагу, хоча акторка доволі часто так одягається.
Більшість знаменитостей для червоної доріжки обирають вечірні сукні, але Крістен Стюарт має інші погляди на це. Вже неодноразово зірка «Сутінок» одягає на публічні заходи короткі шорти і знову вирішила обрати саме їх для появи на прем’єрі фільму-слешера «Підлітковий секс і смерть у таборі Міазма» у Лос-Анджелесі.
Стюарт одягнула ультракороткі шорти, чим привернула увагу. Поєднала вона їх з сірим топом і чорним подовженим жакетом. Також в образі можна помітити такі аксесуари як окуляри, кілька прикрас, а також білі шкарпетки і чорні зручні кросівки.
Сама вона у фільмі не знімається, але палко його підтримує — як справжня прихильниця незалежного кіно. Зіграла ж у цій картині Джилліан Андерсон, яка з’явилася на презентації у сукні від бренду Miu Miu.