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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
641
Час на прочитання
1 хв

Вийшла на подіум зі зв’язаними руками: якою була 41-річна Памела Андерсон на показі Vivienne Westwood

З того культового шоу минуло вже 17 років, а воно й досі привертає увагу.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Памела Андерсон

Памела Андерсон / © Associated Press

Після участі у весняно-літній рекламній кампанії Vivienne Westwood, де Памела Андерсон знялася разом із самою Вів’єн Вествуд та її чоловіком Андреасом Кронталером, акторка продовжила співпрацю з дизайнерами. Зірка серіалу «Рятувальники Малібу» вийшла на подіум у Парижі під час презентації осінньо-зимової колекції бренду Vivienne Westwood сезону 2009–2010 років.

Памела представила тоді одразу три образи, кожен із яких відповідав характерній для Вествуд грандж-манері, у якій вона поєднувала непоєднуване та експериментувала. Серед речей, які демонструвала акторка, була довга чорна сукня, доповнена вуаллю з червоним принтом і глибоким декольте.

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон і Вів’єн Вествуд / © Associated Press

Памела Андерсон і Вів’єн Вествуд / © Associated Press

Однак більше уваги тоді привернули образи у міні. Перший лук включав еклектичне поєднання речей, серед яких можна побачити шорти, футболку з принтом і смугастий жакет. Образ доповнювала сумка, гольфи і босоніжки на підборах.

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Та родзинкою її дефіле став вихід із зав’язаними руками за спиною. На Памелі у той момент були шорти-труси з фатину, які нагадували балетну пачку. Доповнювала лук червона вуаль, накинута на груди акторки і ефектно драпована.

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
641
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