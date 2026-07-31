Росія ракетами вдарила по Одесі посеред дня: поранено людей, "прилетіло" біля лікарні та коледжу

Обстріл Одеси / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

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Ворог у пятницю, 31 липня, атакував Одесу. Пошкоджено інфраструктуру та дах навчального закладу. Є постраждалі.

Про це повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

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«На цю хвилину відомо про двох постраждалих внаслідок ворожої атаки на Одесу. 43-річного чоловіка у важкому стані госпіталізовано з осколковими пораненнями. 72-річна жінка ушпиталена у стані середньої тяжкості. Обом постраждалим надається вся необхідна медична допомога», — уточнив Лисак.

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Постраждала жінка — працівниця лікарні.

Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер зі свого боку повідомив, що внаслідок ракетної атаки по Одесі пошкоджено цивільну інфраструктуру — територію підприємства, а також будівлі лікарні та коледжу.

Раніше ми писали про те, що у Хмельницькому прогриміла серія потужних вибухів. Причина вибухів наразі невідома. На місці працюють всі відповідні служби.

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