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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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372
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Росія ракетами вдарила по Одесі посеред дня: поранено людей, "прилетіло" біля лікарні та коледжу

Постраждали двоє людей: 43-річний чоловік та 72-річна жінка — працівниця лікарні. Чоловік перебуває у важкому стані. Стан жінки середньої тяжкості.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Обстріл Одеси

Обстріл Одеси / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Доповнено додатковими матеріалами

Ворог у пятницю, 31 липня, атакував Одесу. Пошкоджено інфраструктуру та дах навчального закладу. Є постраждалі.

Про це повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

«На цю хвилину відомо про двох постраждалих внаслідок ворожої атаки на Одесу. 43-річного чоловіка у важкому стані госпіталізовано з осколковими пораненнями. 72-річна жінка ушпиталена у стані середньої тяжкості. Обом постраждалим надається вся необхідна медична допомога», — уточнив Лисак.

Постраждала жінка — працівниця лікарні.

Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер зі свого боку повідомив, що внаслідок ракетної атаки по Одесі пошкоджено цивільну інфраструктуру — територію підприємства, а також будівлі лікарні та коледжу.

Раніше ми писали про те, що у Хмельницькому прогриміла серія потужних вибухів. Причина вибухів наразі невідома. На місці працюють всі відповідні служби.

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Дата публікації
Кількість переглядів
372
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