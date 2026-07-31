Авокадо / © Associated Press

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Дослідники виявили ген, який відповідає за зміну статі у квітках авокадо. Робота дозволяє зрозуміти генетичний механізм цього процесу, який спостерігався дослідниками майже 100 років, але залишався незрозумілим.

Про це пише iflscience.

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Усі дерева виду Persea americana є гермафродитами. Їхні квіти змінюють стадію розвитку кожної доби: рослини A-типу вранці перебувають в жіночій фазі (готові прийняти пилок), а наступного дня переходять у чоловічий (виробляють пилок). Дерева B-типу працюють у зворотному ритмі — вони стають чоловічими вранці та жіночими у другій половині дня.

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Група вчених із Каліфорнійського університету в Берклі під керівництвом Джеффрі Гроха виділила один білок-кодуючий ген, який визначає спадкову поведінку A- та B-типів. Білок цього гена активує групу додаткових генів, які координують відкриття та закриття квіток у певному ритмі по всьому дереву.

Учені впевнені — така стратегія розмноження мінімізує можливість самозапилення, змушуючи рослину покладатися на перехресний обмін генетичним матеріалом з іншим деревом.

Аналіз даних показав, що схожий механізм відсутній навіть у деяких родинних видів, наприклад, справжньої кориці. Це означає, що здатність змінювати підлогу еволюціонувала незалежно у різних групах рослин. Згідно з генетичними доказами, предки авокадо набули цієї особливості близько 40 мільйонів років тому.

Результат дослідження уточнює молекулярний шлях керування репродуктивним циклом рослини. Однак робота поки не пояснює, які саме зовнішні фактори або внутрішній біологічний годинник запускають цей процес у конкретний момент часу, що вимагатиме подальшого вивчення.

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Раніше ми писали про те, чим корисне авокадо для організму. Більше про це читайте у новині.

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