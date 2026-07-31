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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
289
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 1 серпня

Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 1 серпня?

Місяць розповідає

Це день важкої космічної енергетики, тому найголовніше в цей час — поводитися якомога обережніше, щоб не наразитися на неприємності.

Місяць рекомендує

У спілкуванні з близькими людьми цього дня найголовніше — стримувати емоції, інакше існує велика ймовірність, що вони відреагують так само, і тоді уникнути конфлікту, який нікому не потрібен, не вдасться. З негативними думками, які не даватимуть спокою від самого ранку, потрібно боротися за допомогою активних дій — до того ж, чим більше справ ми заплануємо на цей день, тим краще.

Місяць застерігає

Слід уникати сварок і суперечок, не варто вплутуватися в конфлікти з незнайомими людьми та з’ясовувати стосунки з близькими, а також небажано витрачати гроші — закупи, без винятку, виявляться невдалими. Але найголовніше — цього дня краще не виходити з дому: у рідних стінах нікому нічого не загрожує.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
289
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