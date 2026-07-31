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Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 1 серпня
Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.
Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 1 серпня?
Місяць розповідає
Це день важкої космічної енергетики, тому найголовніше в цей час — поводитися якомога обережніше, щоб не наразитися на неприємності.
Місяць рекомендує
У спілкуванні з близькими людьми цього дня найголовніше — стримувати емоції, інакше існує велика ймовірність, що вони відреагують так само, і тоді уникнути конфлікту, який нікому не потрібен, не вдасться. З негативними думками, які не даватимуть спокою від самого ранку, потрібно боротися за допомогою активних дій — до того ж, чим більше справ ми заплануємо на цей день, тим краще.
Місяць застерігає
Слід уникати сварок і суперечок, не варто вплутуватися в конфлікти з незнайомими людьми та з’ясовувати стосунки з близькими, а також небажано витрачати гроші — закупи, без винятку, виявляться невдалими. Але найголовніше — цього дня краще не виходити з дому: у рідних стінах нікому нічого не загрожує.
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