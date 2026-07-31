"Гриб" над Хмельницьким вибухнув на полігоні: з'явились перші деталі НС та причини

У Хмельницькому пролунали вибухи / © Getty Images

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У Хмельницькому cьогодні, 31 липня, пролунали вибухи попри те, що у регіоні не було оголошено повітряну тривогу.

Джерела ТСН.ua у правоохоронних органах повідомили, що вибухи, про які стало відомо, «точно не є наслідками прильотів».

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«Станом на зараз не йдеться про російську повітряну атаку», — уточнило джерело у правоохоронних органах.

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Також стало відомо, що на території полігону однієї з військових частин сталася надзвичайна подія, унаслідок якої відбувся вибух із подальшою детонацією, повідомили у ССО.

«Прошу зберігати спокій. У зоні можливого розльоту уламків силами поліції проведено оповіщення. Зона можливого розльоту оточена. Пошкоджена низка житлових будинків, комунальних будівель», — написав своєю чергою мер міста Семчишин.

Вибухи у Хмельницькому 31 липня — що відомо

Сьогодні у місті після вибухів здійнявся стовп диму. Повітряні сили ЗСУ не попереджали про загрозу для регіону, тому повітряної тривоги на той момент не було.

Обставини події з’ясовують, повідомляє голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

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Він підтвердив, що в обласному центрі вдень пролунало декілька вибухів. Попередньо, постраждалих немає.

«На місці працюють усі відповідні служби. Обставини події та детальна інформація встановлюються», — написав Тюрін.

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