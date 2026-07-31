Леся Нікітюк назвала несподіваний спосіб відновити сили між зніманнями та безсонними ночами

Леся Нікітюк / © threads.com/@gepurofficial

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Ведуча Леся Нікітюк розповіла, що допомагає їй відновлювати сили під час виснажливих знімань одразу двох великих проєктів.

Цього літа телеведучій довелося працювати у надзвичайно напруженому графіку. Вона одночасно знімалася у повнометражному фільмі та брала участь у створенні ювілейного, 15-го сезону популярного шоу. За словами Нікітюк, такі навантаження потребують постійного емоційного перемикання. Адже в одному проєкті необхідно занурюватися в образ героїні, а в іншому — жартувати, імпровізувати та підтримувати атмосферу гри. Попри втому, знаменитість зізнається, що вже звикла до такого ритму.

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«Знімання фільму "Два Різдва, одна Леся" перепліталися з роботою над новим сезоном шоу "Хто зверху?" Але в мене літо — це завжди сезон знімань. Тому я готова до того, аби максимально зібратися й налаштувати мозок видавати величезну кількість інформації. У "Хто зверху?" потрібно грати, відгадувати, бігати, скакати, ще й жартувати так, щоб ніхто із зірок не ображався на тебе. Та цього літа паралельно з шоу я мала ще й переключатися на знімання різдвяного фільму, де треба віддаватися ролі, граючи й уявляючи головну героїню», — поділилася Леся з «Новим каналом».

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Леся Нікітюк та Володимир Дантес

Телеведуча також розкрила свій особистий спосіб швидко відновити емоційний ресурс між дублями. Виявилося, що найбільше сил їй додають зовсім не кава чи відпочинок, а моменти, пов’язані з родиною та теплим спілкуванням із командою. Водночас Нікітюк не приховує, що працювати після безсонних ночей через російські обстріли буває особливо складно.

«Для мене головний лайфгак у відновленні під час знімань — перегляд фотографій сина на знімальних паузах. А ще спілкування з колегами й обговорення прикольних історій. Ці моменти надають мені енергію. Звісно, буває так, що після ночі обстрілу геть немає сил. Та коли я виходжу на знімальний майданчик і працюю, моя віра в те, що ми повернемо собі нормальне життя та існування, зміцнюється. Вірю, що так і станеться за кілька місяців, коли глядачі Нового подивляться вже готові випуски "Хто зверху?".

Леся Нікітюк з сином / © instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк здивувала зізнанням, на що ніколи не витратить жодної гривні.

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