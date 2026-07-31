Відомий український співак викрив схему, яка краде його заробітки: "Працюю з кіберполіцією"

Parfeniuk / © instagram.com/parfeniuk_13

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Український співак Ілля Парфенюк, більш відомий під сценічним ім’ям Parfeniuk, розповів про серйозну проблему, яка вже понад рік впливає на його музичну кар’єру та заробітки.

За словами артиста, невідомі особи навмисно використовують шахрайську схему на стримінгових платформах, через що його нові пісні втрачають можливість нормально просуватися та приносити дохід. Виконавець не приховує, що підозрює причетність до цього представників музичної індустрії, хоча конкретних імен не називає.

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Щоб з’ясувати, хто стоїть за такими діями, Parfeniuk уже звернувся до правоохоронців і співпрацює з кіберполіцією.

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«Багато трафіку йде на Індію, Бангладеш, Бразилію й так далі, аби я потрапив до тіньового бану й мої підписники не бачили мого контенту. Якось довести це важко. Працюю зараз з кіберполіцією. Будемо заводити кримінальні справи й, може, навіть артисти ходитимуть на допити. Не знаю», — розповів співак у коментарі проєкту «Ранок у великому місті».

Ілля Парфенюк / © instagram.com/parfeniuk_13

Артист пояснив, що найбільших збитків зазнає саме у перші дні після виходу нових композицій. Саме тоді формуються музичні чарти та основна частина прослуховувань, які впливають на подальший успіх релізу й авторські виплати. За словами виконавця, через дії зловмисників уже постраждали кілька його нещодавніх прем’єр.

«Це вже рік. За цей час мені „поклали“ три чи чотири релізи завдяки цій схемі. Тобто вони набирають переглядів, але я не заробив на них. Бо саме перші кілька днів дуже важливі, коли ти очолюєш чарти», — зазначив Parfeniuk.

Нагадаємо, нещодавно музикант Сергій Жадан назвав українське місто, де більше не буде давати концертів зі своїм гуртом. Саме там у колективу відбулося одразу три провальні виступи.

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