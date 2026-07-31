Зеленський розкрив нові дані про втрати України у війні

Володимир Зеленський / © Сайт президента України

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Президент України Володимир Зеленський порівняв реальні масштабні втрати обох армій та розкрив оновлені дані про кількість загиблих і поранених військових на фронті.

Про це Володимир Зеленський повідомив в інтерв’ю телеканалу Fox News.

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За даними президента, від початку повномасштабного вторгнення Україна втратила близько 50 тисяч солдатів убитими на полі бою, а ще 400 тисяч дістали поранення.

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«Щодо порівняння з Україною, то сказати це дійсно дуже складно. Будьмо чесні, я не хочу бути дуже відвертим про це. Так, бо росіяни зрозуміють, що відбувається з нашою армією», — зауважив Зеленський.

Крім того, він наголосив, що величезна кількість українських військовослужбовців наразі має статус зниклих безвісти, проте конкретної цифри щодо цієї категорії він не уточнив.

Оцінюючи втрати противника, президент зазначив, що загальні втрати російських військ сягають 1,6 мільйона осіб, з яких 700 тисяч — убитими.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський озвучив оцінки масштабних втрат російської армії у війні. Глава держави назвав конкретні цифри ліквідованих та поранених загарбників.

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Раніше ми писали, що лінія фронту в Україні практично зупинилась, а бойові дії перейшли у фазу взаємного виснаження, коли сторони методично знищують інфраструктуру одна одної.

До слова, російський уряд терміново рятує бізнес Wildberries, постраждалий від українських ударів, замість розв’язання масштабних проблем із ППО.

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