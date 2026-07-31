Україна відправила рятувальників до Франції, де вирують лісові пожежі

У Франції вирують пожежі / © Associated Press

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Сьогодні вранці українські рятувальники вирушили до Франції, аби допомогти у боротьбі з лісовими пожежами.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

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«За дорученням президента України Володимира Зеленського та в межах Механізму цивільного захисту ЄС до Французької Республіки направлено зведений загін із 70 рятувальників та 15 спеціалізованих автомобілів», — уточнив він.

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Вигівський додав, що за потреби Україна готова скерувати на допомогу колегам авіацію ДСНС.

Лісові пожежі у Франції — що відомо

Франція стикнулася з найсильнішими лісовими пожежами від часів завершення Другої світової війни.

Вогонь знищив вже понад 116 тисяч гектарів лісів та рослинності. Найбільш критична ситуація склалася на південному заході країни. Між містом Бордо та узбережжям Атлантичного океану вже вигоріло близько 42 тисяч гектарів лісу.

З небезпечних районів, зокрема із західних передмість виноробного Бордо, евакуювали від 197 до 220 тисяч мешканців. За словами міністра внутрішніх справ країни, ця евакуація стала ймовірно найбільшою в історії Франції у мирний час. Коли полум’я наблизилося до прибережних містечок, декому довелося рятуватися на човнах.

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У Франції вирують пожежі / © Associated Press

На південному заході країни вперше зафіксували утворення «вогняних хмар» — грозових хмар, що виникають через швидке підняття розпеченого повітря, диму та попелу. Представник пожежної служби Ерік Брокарді попередив, що такі хмари створюють сильні власні вітри та можуть викликати блискавки, що призводить до появи нових осередків займання. Плам’я розповсюджується настільки потужно, що генерує власний вітер та поводиться вкрай непередбачувано.

У Франції вирують пожежі / © Associated Press

За повідомленням Defence Express, ця масштабна лісова пожежа у Франції загрожує більшості французьких оборонних гігантів, і це проблема не тільки для самої цієї країни та західної Європи, але й для України, і може вдарити по українській протиповітряній обороні.

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