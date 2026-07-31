Український ексфутболіст "Шахтаря" забив у другому поспіль матчі Ліги Європи

Данило Сікан / facebook.com/rsca.be

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Український форвард бельгійського "Андерлехта" Данило Сікан забив гол у матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2026/27 проти шведського "Гаммарбю".

25-річний українець зрівняв рахунок (1:1) на початку другого тайму. Після подачі з лівого флангу й скидання від партнера Сікан головою переправив м'яч у ворота суперника.

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Таким чином, Данило забив у другому поспіль матчі Ліги Європи. Він також відзначився голом красивим ударом зі штрафного в першому поєдинку з "Гаммарбю", який завершився внічию 1:1.

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У підсумку "Андерлехт" вдома здолав "Гаммарбю" з рахунком 3:1 і вийшов до третього раунду кваліфікації Ліги Європи, де зіграє з грецьким ПАОКом, який вибив з турніру київське "Динамо". Матчі відбудуться 6 та 13 серпня.

Сікан перейшов до "Андерлехта" в січні з турецького "Трабзонспора", де за рік провів 34 матчі, в яких забив сім голів і віддав три результативні передачі.

До цього він від 2019 до 2025 року був гравцем донецького "Шахтаря", провівши за "гірників" 87 поєдинків і забивши 24 голи.

Раніше повідомлялося, що український форвард оформив хет-трик у надрезультативному матчі Ліги конференцій.

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