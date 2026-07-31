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ЛНЗ у серії пенальті поступився "Генту" та вибув з єврокубків
Черкасці дали гідний бій бельгійському клубу, але не зуміли пробитися до наступної стадії.
Черкаський ЛНЗ не зміг вийти до третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2026/27.
У матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій команда Віталія Пономарьова у серії пенальті поступилася бельгійському "Генту".
Основний і додатковий час поєдинку на стадіоні "Геламко Арена" у бельгійському місті Гент завершився з рахунком 0:0.
Перший матч між командами відбувся 23 липня у польському місті Плоцьк та завершився внічию (0:0). Відтак переможець протистояння визначався у серії пенальті, де точнішими були гравці бельгійського клубу — 4:2.
Огляд матчу "Гент" — ЛНЗ
Буде додано незабаром.
Таким чином, "Гент" вийшов до третього раунду кваліфікації Ліги конференцій, де зіграє зі шведським "Гетеборгом", який у 2-му раунді за сумою двох зустрічей здолав естонську "Левадію" (1:2, 3:1 д.ч.).
Для ЛНЗ єврокубковий сезон завершено. Матчі проти "Гента" стали для черкаського клубу першими в історії на міжнародній арені.
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