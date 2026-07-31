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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
79
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ЛНЗ у серії пенальті поступився "Генту" та вибув з єврокубків

Черкасці дали гідний бій бельгійському клубу, але не зуміли пробитися до наступної стадії.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Гент" — ЛНЗ

"Гент" — ЛНЗ / facebook.com/fclnz

Черкаський ЛНЗ не зміг вийти до третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2026/27.

У матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій команда Віталія Пономарьова у серії пенальті поступилася бельгійському "Генту".

Основний і додатковий час поєдинку на стадіоні "Геламко Арена" у бельгійському місті Гент завершився з рахунком 0:0.

Перший матч між командами відбувся 23 липня у польському місті Плоцьк та завершився внічию (0:0). Відтак переможець протистояння визначався у серії пенальті, де точнішими були гравці бельгійського клубу — 4:2.

Огляд матчу "Гент" — ЛНЗ

Буде додано незабаром.

Таким чином, "Гент" вийшов до третього раунду кваліфікації Ліги конференцій, де зіграє зі шведським "Гетеборгом", який у 2-му раунді за сумою двох зустрічей здолав естонську "Левадію" (1:2, 3:1 д.ч.).

Для ЛНЗ єврокубковий сезон завершено. Матчі проти "Гента" стали для черкаського клубу першими в історії на міжнародній арені.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" вдруге програло ПАОКу та вилетіло з Ліги Європи до Ліги конференцій.

Також ми розповідали, що "Полісся" у більшості програло "Копенгагену" та вилетіло з єврокубків.

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Дата публікації
Кількість переглядів
79
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