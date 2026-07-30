Росіян та білорусів не допустили до чемпіонату світу-2027 з хокею

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та кремлівський диктатор Володимир Путін / © Associated Press

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Міжнародна федерація хокею (IIHF) не допустила російську та білоруську збірні до участі в чемпіонаті світу-2027 з хокею в елітному дивізіоні.

Про це повідомляється на офіційному сайті IIHF.

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Рішення ухвалила Рада IIHF після повторного розгляду запиту російської федерації хокею щодо допущення російських команд до міжнародних змагань.

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Під час засідання Рада IIHF окремо розглянула можливість участі країни-агресорки в кожному з турнірів. І враховуючи "постійні проблеми з безпекою та спортивною доброчесністю" відмовила росіянам в участі у чотирьох світових першостях:

чемпіонаті світу-2027 серед чоловіків;

молодіжному чемпіонаті світу-2027;

чемпіонаті світу-2027 серед чоловіків до 18 років;

чемпіонаті світу-2027 серед жінок до 18 років.

ЧС-2027 з хокею в елітному дивізіоні відбудеться від 14 до 30 травня наступного року в Німеччині.

Вперше від 2007 року в еліті світового хокею зіграє збірна України, яка цього року здобула підвишення у класі.

"Синьо-жовті" змагатимуть у групі A, де їхніми суперниками стануть Швейцарія, Фінляндія, Швеція, Німеччина, Латвія, Австрія та Словенія.

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Чотири найкращі збірні групи вийдуть до чвертьфіналу. Команда, яка посяде останнє місце, вилетить до Дивізіону IА (другого за престижністю — прим.).

Нагадаємо, переможцем ЧС-2026 з хокею в елітному дивізіоні стала збірна Фінляндії, яка у фіналі в овертаймі здолала Швейцарію.

Раніше повідомлялося, що воротаря збірної України з хокею мобілізували до ЗСУ.

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