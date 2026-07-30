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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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498
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Чому розбився український F-16: авіаексперт назвав можливі причини

Авіаексперт Валерій Романенко оцінив причини втрати українського винищувача F-16 та пояснив, чим небезпечне катапультування для життя пілота.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
F-16

F-16 / © Associated Press

Падіння українського винищувача F-16 могло статися з кількох причин, однак найголовнішим підсумком інциденту є те, що льотчик встиг врятувати життя.

Про це в коментарі «УНІАН» розповів авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко.

Специфіка використання F-16 та зброї

За словами Романенка, F-16 дуже успішно збивають російські крилаті ракети. Це особливо важливо в умовах, коли радянські авіаційні ракети в України та союзників майже вичерпалися.

«Натомість F-16 використовують старі моделі американських ракет Sidewinder малої дальності. Але для знищення крилатої ракети цього достатньо. Вони коштують не 900 тисяч доларів, як нові модифікації, а десь по 300 тисяч. Ці ракети достатньо ефективні — крилата ракета не втече від авіаційної навіть малої дальності», — пояснив Романенко.

Експерт додав, що літак також має 20-міліметрову гармату із боєзапасом у 511 снарядів. Українські пілоти неодноразово застосовували її, зокрема для збиття реактивних «Шахедів».

Фахівець пояснив, що серед імовірних причин втрати винищувача — технічна несправність або помилка пілота. Оскільки F-16 має лише один двигун, його відмова автоматично призводить до аварії.

Чому рішення про катапультування — це крайній крок

Валерій Романенко наголосив, що пілоти залишають борт лише у вкрай критичних ситуаціях.

«Вони намагаються не залишати літак, доки є хоча б найменша можливість його врятувати — відновити керованість або здійснити приземлення. Але на винищувачах, які розвивають надзвукову швидкість, час на реакцію пілота дуже обмежений. Якщо він розуміє, що не зможе врятувати літак і є реальна небезпека для його життя, то катапультується», — сказав експерт.

Авіаексперт зазначив, що катапультування є надзвичайно травматичною процедурою через колосальне навантаження на хребет, тому після приземлення пілота одразу госпіталізують.

За словами Валерія Романенка, у разі невдалих наслідків приземлення льотчик може дістати критичні ушкодження, через які його навіть здатні списати зі служби, тому до цього кроку вдаються лише в найкритичніших ситуаціях.

Життя пілота — дорожче за літак

Експерт підкреслив, що в будь-яких повітряних силах до втрати техніки ставляться з розумінням, тоді як втрата пілота — це справжня трагедія.

«Адже його підготовка коштує надзвичайно дорого — на сучасного пілота витрачають не лише мільйони доларів, а й роки тренувань. А якщо йдеться про досвідченого льотчика командного складу, то витрати становлять мінімум кілька мільйонів доларів і до 5 років підготовки», — підсумував Романенко.

Україна втратила F-16 — останні новини

Нагадаємо, 29 липня Україна втратила F-16 — винищувач Повітряних сил ЗСУ потрапив у нештатну ситуацію під час перехоплення ворожих повітряних цілей. Пілот був змушений катапультуватися.

До слова, через падіння винищувача F-16 розпочали розслідування. За попередніми даними, 29 липня близько 18:45 у Кременчуцькому районі під час виконання бойового завдання зазнав аварії винищувач Повітряних сил ЗСУ. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група ДБР.

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Кількість переглядів
498
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