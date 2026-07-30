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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Катастрофа винищувача F-16 на Полтавщині: за справу взялося ДБР (фото)

На Полтавщині 29 липня під час виконання бойового завдання зазнав аварії винищувач F-16 Повітряних сил ЗСУ.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Місце катастрофи винищувача F-16 у Полтавській області

Місце катастрофи винищувача F-16 у Полтавській області / © Державне бюро розслідувань

Доповнено додатковими матеріалами

Державне бюро розслідувань почало розслідування через падіння винищувача F-16 у Полтавській області. Пілот успішно катапультувався. Слідчі встановлюють усі причини авіакатастрофи.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

За попередніми даними, 29 липня близько 18:45 у Кременчуцькому районі Полтавщини під час виконання бойового завдання зазнав аварії винищувач F-16 Повітряних сил ЗСУ.

Льотчик встиг катапультуватися. Наразі його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Одразу після отримання повідомлення про катастрофу на місце події виїхала слідчо-оперативна група Територіального управління ДБР у Полтаві. Першочергові слідчі та розшукові дії тривали протягом усієї ночі тапродовжилися вранці. Правоохоронці встановлюють усі обставини авіакатастрофи.

За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення правил польотів або підготовки до них, а також правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу.

Наразі триває досудове розслідування.

Місце катастрофи винищувача F-16 у Полтавській області / © Державне бюро розслідувань

Місце катастрофи винищувача F-16 у Полтавській області / © Державне бюро розслідувань

Нагадаємо, напередодні Повітряні сили ЗСУ повідомили, що під час виконання бойового завдання із перехоплення ворожих цілей 29 липня Україна втратила винищувач F-16 через нештатну ситуацію. Пілот успішно катапультувався, його евакуювали та доправили до лікарні для обстеження. Жертв і руйнувань на землі немає.

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Дата публікації
Кількість переглядів
476
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