Страшний сон для російської авіації: чим французькі винищувачі Rafale кращі за F-16

Французькі літаки Rafale небезпечні для російської авіації

Реклама

Французькі винищувачі Rafale мають суттєву технологічну перевагу над російськими Су-35 завдяки новітнім радарам та потужним системам радіоелектронної боротьби. Ці сучасні бойові машини здатні значно посилити Повітряні сили України та стати справжньою загрозою для ворожої авіації.

Про це розповів авіаційний експерт Богдан Долінце в інтерв’ю УНІАН.

Переваги Rafale над F-16 та Mirage 2000

Французькі винищувачі технологічно значно сучасніші за Mirage 2000, які Україна вже отримала раніше. Rafale обладнаний новітньою радіолокаційною системою для точного виявлення і супроводження цілей. Окрім того, літак має захищений радар та потужну бортову систему РЕБ, яка ефективно збиває ворожі ракети.

Реклама

На відміну від F-16 та Mirage 2000, ця машина має одразу два двигуни, що дозволяє їй досягати надзвукової крейсерської швидкості та економити паливо. Водночас це значно здорожчує льотну годину — приблизно до 30 тисяч доларів, і ускладнює технічне обслуговування. Проте більша вантажопідйомність дозволяє літаку одночасно брати озброєння і для відбиття повітряних атак, і для ударів по землі.

Протистояння з російським Су-35

Головним опонентом Rafale у повітрі експерт називає російський винищувач Су-35, який суттєво програє у технологічному оснащенні. Завдяки сучасному бортовому комплексу французький літак має значну перевагу над ворожою машиною у питаннях радіоелектронної розвідки.

«Основним опонентом Rafale є російський Су-35. Але він має деякі відмінності, зокрема, значно слабшу бортову радіоелектронну систему, слабший радар, який ще й менш захищений від засобів РЕБ», — наголосив Богдан Долінце.

Щодо озброєння, то ситуація залишається досить паритетною через приблизно однакові можливості обох літаків. Rafale використовує ракети Meteor із дальністю до 200 кілометрів, тоді як російська ракета Р-37М здатна летіти трохи далі, але є значно менш точною. Справжню ефективність цих винищувачів можна буде побачити лише після їхнього реального застосування в бою.

Реклама

Обслуговування та підготовка пілотів

Складне обладнання та наявність двох двигунів роблять Rafale більш вибагливим до обслуговування, ніж, наприклад, шведські Gripen. Через низьке розташування повітрозабірників літак потребує дуже чистих злітно-посадкових смуг, без каміння та пилу, як і F-16. Однак передня стійка шасі у французьких машин є значно міцнішою, оскільки вони проєктувалися з розрахунком на приземлення на авіаносці.

Підготовка пілотів, які вже мають досвід польотів на Mirage 2000, може зайняти близько пів року. Натомість для льотчиків, що пересідають з радянської техніки або навіть з F-16, навчання триватиме понад рік. Експерт визнає, що утримувати такий «зоопарк» літаків Україні буде дуже дорого та складно, але іншої альтернативи в нинішніх умовах просто немає.

Співпраця між Україною та Францією

Нагадаємо, що нещодавно Володимир Зеленський повідомив про масштабні домовленості з Францією в оборонній сфері, які передбачають закупівлю перших 16 літаків Rafale для української бойової авіації. Вже цього року українські пілоти та механіки розпочнуть спеціальне навчання на території Франції, після чого перші чотири машини офіційно передадуть ЗСУ.

Окрім авіації, Париж також вирішив передати Києву ліцензії на спільне виробництво крилатих ракет SCALP, керованих авіабомб AASM та ракет Aster 30. Для посилення протиповітряної оборони Франція планує постачати новітні франко-італійські комплекси SAMP/T NG, що дозволить Україні ще ефективніше перехоплювати ворожі балістичні цілі.

Реклама

Новини партнерів