Gripen для України виявилися дорожчими за F-35: що не так із ціною контракту

Gripen / © Getty Images

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Україна та Швеція домовилися про закупівлю 16 нових винищувачів Gripen E. Вартість контракту становить 24,6 млрд шведських крон, або приблизно 2,54 млрд доларів.

Про це повідомляє Geekweek.

Таким чином, один Gripen E може коштувати близько 158,75 млн доларів. Це більше, ніж Польща платила за один американський винищувач F-35 за контрактом 2020 року — приблизно 143,75 млн доларів.

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Угоду щодо закупівлі літаків підписали під час візиту шведської делегації до Києва 30 червня. Йдеться саме про нові винищувачі Gripen E, які Швеція має закупити у компанії Saab і надалі передати Україні.

Поставки цих літаків заплановані на 2029-2030 роки. Контракт включає не лише самі винищувачі, а й запасні частини, компоненти та супутнє обладнання.

Окремо Швеція також планує передати Україні 16 старіших винищувачів Gripen C/D зі складу власних Повітряних сил. Очікується, що перші такі літаки можуть надійти до України на початку 2027 року.

За даними української сторони, контракт на Gripen E реалізують у межах європейської позики для України за підтримки Великої Британії. Це пов’язано з тим, що частина комплектуючих для Gripen, зокрема радар і шасі, виробляються у Британії.

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Водночас пряме порівняння Gripen E з польськими F-35 може бути не зовсім точним. Вартість авіаційних контрактів залежить не лише від ціни самого літака, а й від пакета підтримки, навчання, запчастин, логістики, обладнання та інших умов.

Крім того, після початку повномасштабної війни в Україні світовий попит на озброєння різко зріс, що могло вплинути і на ціну бойової авіації.

Попри це, вартість українського контракту привернула увагу, оскільки Gripen традиційно позиціонують як дешевшу альтернативу F-35. У цьому випадку ціна одного літака для України виявляється вищою за вартість F-35 для Польщі.

Нагадаємо, шведські винищувачі Gripen, які Україна планує зробити основою своїх Військово-повітряних сил, невдовзі пройдуть своє перше бойове випробування. Цей літак від самого початку створювався для протистояння російській загрозі, тому війна в Україні стане моментом істини для шведських технологій.

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