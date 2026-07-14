Продюсер Іван Клименко став членом Академії звукозапису та наблизився до премії GRAMMY для України

Іван Клименко / © instagram.com/vanek.klimenko

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Продюсер Іван Клименко став членом Академії звукозапису GRAMMY та отримав право голосувати за переможців найпрестижнішої музичної премії світу.

Для українця це стало новим етапом професійної кар’єри. Засновник лейблу ENKO приєднався до Recording Academy у статусі Voting Member. Такий статус дає змогу брати участь у голосуванні за номінантів і лауреатів премії GRAMMY Awards. Сам Клименко називає це великою честю та ще одним кроком до своєї головної мети. Він переконаний, що українська музика має всі шанси гучно заявити про себе на світовій сцені.

«Я став членом академії Grammy і тепер маю право голосувати за переможців премії Греммі. Для мене це велика честь. І я відчуваю, що сьогодні став ще на один маленький крок ближче до своєї великої мрії, щоб хтось з українських артистів отримав першу статуетку. Я щиро вірю в потенціал української музики й робитиму все можливе, щоб про неї дізнавалося дедалі більше людей у всьому світі», — поділився Іван Клименко в Instagram.

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Іван Клименко / © instagram.com/vanek.klymenko

Продюсер уже давно входить до числа найвпливовіших діячів української музичної індустрії. Його роботи неодноразово звучали далеко за межами України, а співпраця з провідними артистами принесла йому репутацію одного з найуспішніших сонграйтерів країни.

Серед українців, які також є членами Recording Academy, — Тіна Кароль, Jerry Heil, Надя Дорофєєва, Джамала, Асія Ахат та інші представники музичної індустрії. Вони мають можливість долучатися до процесу визначення переможців премії GRAMMY.

Зазначимо, Іван Клименко був співпродюсером і співавтором пісні «Stefania» гурту Kalush Orchestra, яка принесла Україні перемогу на «Євробаченні». Згодом він працював над конкурсною композицією «Teresa & Maria» для alyona alyona та Jerry Heil, що здобула третє місце. Окрім цього, продюсер є автором і співавтором хітів для Анни Трінчер, KOLA, Тіни Кароль, Наді Дорофєєвої, Макса Барських та багатьох інших українських виконавців.

Нагадаємо, нещодавно Володимира Дантеса «купили» за 15 тисяч гривень Шанувальниця розсекретила, що сталося в гримерці.

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