Володимира Дантеса "купили" за 15 тисяч гривень: шанувальниця розсекретила, що сталося в гримерці

Володимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

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Український співак Володимир Дантес влаштував благодійний аукціон у Запоріжжі, де прихильниця придбала зустріч із артистом за 15 тисяч гривень, а виручені кошти передали на потреби ЗСУ.

Незвичний лот з’явився просто під час концерту виконавця. Дантес запропонував глядачам можливість провести з ним час після виступу. Найбільшу ставку зробила місцева підприємиця Катерина Маркова. За особисту зустріч зі співаком вона заплатила 15 тисяч гривень. Разом із сестрою переможниця вирушила до гримерки артиста після концерту.

Згодом Катерина показала у соцмережах, як минула їхня зустріч. На опублікованих кадрах вони спілкувалися в невимушеній атмосфері, фотографувалися та підіймали келихи шампанського.

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«Мамо, ми виросли та купили Дантеса та допомогли війську на 15 тисяч», — жартівливо підписала свій відеоролик задоволена фанатка.

Допис прихильниці / © instagram.com/volodymyrdantes

Допис прихильниці / © instagram.com/volodymyrdantes

Втім, благодійна ініціатива стала лише частиною візиту артиста до Запоріжжя. Перед початком концерту співак знайшов час, аби зустрітися із військовослужбовцями 23-ї окремої бригади Національної гвардії України «Хортиця». Разом із захисниками він поспілкувався та виконав кілька пісень.

«Люблю тури ще й за те, що вони не тільки про концерти. Напередодні виступу в Запоріжжі заїхав до військовослужбовців 23 бригади НГУ „Хортиця“. Трохи поспівали, трохи поспілкувалися. Дякую за можливість бути поруч», — поділився Володимир Дантес.

Допис Володимира Дантеса / © instagram.com/volodymyrdantes

Артист не вперше поєднує гастролі з благодійністю. Під час концертів він регулярно проводить аукціони та збори, щоб підтримати українських військових, а також знаходить можливість особисто відвідати захисників у різних містах країни.

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Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова вступилася за Володимира Дантеса та різко відреагувала на чутки щодо його нового роману.

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