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Дружина Андрія Шевченка у 22-гу річницю шлюбу показала, який вигляд вони мали в молодості
Обраниця колишнього футболіста ніжно привітала його з особливою датою в їхньому сімейному житті.
Дружина президента Української асоціації футболу та колишнього футболіста Андрія Шевченка показала, який вигляд вони мали в молодості.
Американська модель Крістен Пазік присвятила чоловікові допис в Instagram. Вона це зробила не просто так, а з нагоди особливої дати. Так, 14 липня Андрій Шевченко та Крістен Пазік святкують річницю шлюбу. Закохані вже рівно 22 роки живуть в статусі подружжя.
Тож, у святкову дату модель опублікувала їхнє з чоловіком архівне фото. Кадр був зроблений, коли Андрій Шевченко та Крістен Пазік були ще молодими.
Окрім того, дружина колишнього футболіста показала й їхнє свіже фото. Щасливе подружжя позувало на подвір’ї. Модель було зображена у вечірній сукні, а поруч із нею в класичному костюмі був колишній футболіст, який ніжно обіймав дружину.
«22 роки! З річницею!» — ніжно звернулась до чоловіка модель.
Зазначимо, Андрій Шевченко та Крістен Пазік одружились 14 липня 2004 року. У шлюбі подружжя народилось четверо синів — Джордан, Крістіан, Олександр та Райдер-Габріель.
Нагадаємо, нещодавно соліст гурту «ТІК» Віктор Бронюк святкував річницю шлюбу з дружиною. З нагоди особливої дати артист показав, яким було його весілля 18 років тому.