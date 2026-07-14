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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1177
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Дружина Андрія Шевченка у 22-гу річницю шлюбу показала, який вигляд вони мали в молодості

Обраниця колишнього футболіста ніжно привітала його з особливою датою в їхньому сімейному житті.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Андрій Шевченко та Крістен Пазік

Андрій Шевченко та Крістен Пазік / © Getty Images

Дружина президента Української асоціації футболу та колишнього футболіста Андрія Шевченка показала, який вигляд вони мали в молодості.

Американська модель Крістен Пазік присвятила чоловікові допис в Instagram. Вона це зробила не просто так, а з нагоди особливої дати. Так, 14 липня Андрій Шевченко та Крістен Пазік святкують річницю шлюбу. Закохані вже рівно 22 роки живуть в статусі подружжя.

Тож, у святкову дату модель опублікувала їхнє з чоловіком архівне фото. Кадр був зроблений, коли Андрій Шевченко та Крістен Пазік були ще молодими.

Андрій Шевченко та Крістен Пазік / © instagram.com/kristenpazik

Андрій Шевченко та Крістен Пазік / © instagram.com/kristenpazik

Окрім того, дружина колишнього футболіста показала й їхнє свіже фото. Щасливе подружжя позувало на подвір’ї. Модель було зображена у вечірній сукні, а поруч із нею в класичному костюмі був колишній футболіст, який ніжно обіймав дружину.

«22 роки! З річницею!» — ніжно звернулась до чоловіка модель.

Андрій Шевченко та Крістен Пазік / © instagram.com/kristenpazik

Андрій Шевченко та Крістен Пазік / © instagram.com/kristenpazik

Зазначимо, Андрій Шевченко та Крістен Пазік одружились 14 липня 2004 року. У шлюбі подружжя народилось четверо синів — Джордан, Крістіан, Олександр та Райдер-Габріель.

Нагадаємо, нещодавно соліст гурту «ТІК» Віктор Бронюк святкував річницю шлюбу з дружиною. З нагоди особливої дати артист показав, яким було його весілля 18 років тому.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1177
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