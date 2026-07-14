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У сукні улюбленого відтінку: Урсула фон дер Ляєн пройшлася червоною доріжкою з чоловіком
Очільниця Єврокомісії обрала для заходу стримане, але романтичне вбрання.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відвідала цього тижня Францію, де разом із чоловіком Гайко фон дер Ляєн з’явилася на урочистій вечері. Захід проводився під час зустрічі «Коаліції охочих» у Єлисейському палаці з ініціативи президента Франції.
Політикиня з’явилася на червоному хіднику одягненою відповідно до вечірнього дрескоду. Пані фон дер Ляєн обрала блакитну сукню з шифонової плісованої тканини, що була виконана у романтичному дизайні, адже її прикрашали рукава-флатер, золотий пояс-ланцюжок та виріз.
Фон дер Ляєн також доповнила образ золотим браслето на руці, а також набором прикрас з аквамаринами.
Блакитний та синій кольори — улюблені у гардеробі політикині, адже вона у цих відтінках часто обирає жакети. Деякі з лікув пані фон дер Ляєн можете побачити на фото нижче.