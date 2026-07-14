У сукні улюбленого відтінку: Урсула фон дер Ляєн пройшлася червоною доріжкою з чоловіком

Урсула фон дер Ляєн та її чоловік Гайко фон дер Ляєн / © Getty Images

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відвідала цього тижня Францію, де разом із чоловіком Гайко фон дер Ляєн з’явилася на урочистій вечері. Захід проводився під час зустрічі «Коаліції охочих» у Єлисейському палаці з ініціативи президента Франції.

Політикиня з’явилася на червоному хіднику одягненою відповідно до вечірнього дрескоду. Пані фон дер Ляєн обрала блакитну сукню з шифонової плісованої тканини, що була виконана у романтичному дизайні, адже її прикрашали рукава-флатер, золотий пояс-ланцюжок та виріз.

Урсула фон дер Ляєн та її чоловік Гайко фон дер Ляєн / © Getty Images

Фон дер Ляєн також доповнила образ золотим браслето на руці, а також набором прикрас з аквамаринами.

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Урсула фон дер Ляєн та її чоловік Гайко фон дер Ляєн / © Getty Images

Блакитний та синій кольори — улюблені у гардеробі політикині, адже вона у цих відтінках часто обирає жакети. Деякі з лікув пані фон дер Ляєн можете побачити на фото нижче.

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Урсула фон дер Ляєн / © Getty Images

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

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