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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
319
Час на прочитання
1 хв

У сукні улюбленого відтінку: Урсула фон дер Ляєн пройшлася червоною доріжкою з чоловіком

Очільниця Єврокомісії обрала для заходу стримане, але романтичне вбрання.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
1 коментар
Урсула фон дер Ляєн та її чоловік Гайко фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн та її чоловік Гайко фон дер Ляєн / © Getty Images

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відвідала цього тижня Францію, де разом із чоловіком Гайко фон дер Ляєн з’явилася на урочистій вечері. Захід проводився під час зустрічі «Коаліції охочих» у Єлисейському палаці з ініціативи президента Франції.

Політикиня з’явилася на червоному хіднику одягненою відповідно до вечірнього дрескоду. Пані фон дер Ляєн обрала блакитну сукню з шифонової плісованої тканини, що була виконана у романтичному дизайні, адже її прикрашали рукава-флатер, золотий пояс-ланцюжок та виріз.

Урсула фон дер Ляєн та її чоловік Гайко фон дер Ляєн / © Getty Images

Урсула фон дер Ляєн та її чоловік Гайко фон дер Ляєн / © Getty Images

Фон дер Ляєн також доповнила образ золотим браслето на руці, а також набором прикрас з аквамаринами.

Урсула фон дер Ляєн та її чоловік Гайко фон дер Ляєн / © Getty Images

Урсула фон дер Ляєн та її чоловік Гайко фон дер Ляєн / © Getty Images

Блакитний та синій кольори — улюблені у гардеробі політикині, адже вона у цих відтінках часто обирає жакети. Деякі з лікув пані фон дер Ляєн можете побачити на фото нижче.

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Урсула фон дер Ляєн / © Getty Images

Урсула фон дер Ляєн / © Getty Images

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Коментарі (1)
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fle3665
16:00, 2026.07.14
Тварина їбуча геноцидна.
Дата публікації
Кількість переглядів
319
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