76-річний Річард Гір знімається у новому фільмі: зірку помітили на роботі

Річард Гір і Діана Сільверс / © Getty Images

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Ця екранізація заснована на однойменному романі письменниці Ліси Голлідей, що був опублікований 2018 року.

«Асиметрія» розповідає історію молодої редакторської асистентки з Нью-Йорка, яка одного дня в Центральному парку випадково зустрічає всесвітньо відомого 70-річного письменника. Лише один погляд стає початком особливого зв’язку, що змінює життя обох. Письменник, знаний своїми сміливими творами, знаходить людину, перед якою може бути по-справжньому вразливим, а його нова кохана знаходить сміливість здійснити власну мрію — стати письменницею. Але їхнім стосункам починає загрожувати небезпека, коли їхній таємний роман стає надбанням громадськості.

Річард Гір і Діана Сільверс / © Getty Images

Журнал The New Yorker назвав свого часу роман «літературним феноменом», а видання The New York Times включило його до списку «15 видатних книг, написаних жінками, які формують те, як ми читаємо й пишемо художню літературу у 21 столітті», повідомляє Deadline.

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У «Асиметрії» з Гіром знялася 28-річна акторка Діана Сільверс. Пару помітили під час роботи на вулиці у Нью-Йорку.

Річард Гір і Діана Сільверс / © Getty Images

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