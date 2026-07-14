Чому дорожчає полуниця: пояснення стрімкого стрибка цін

В Україні дорожчає полуниця / © Pixabay

Реклама

В українських господарствах фіксують суттєве зростання відпускних цін на полуницю. За даними щоденного моніторингу профільних експертів, лише від початку поточного тижня ягода додала у вартості у середньому 23%.

Про це пише EastFruit.

В Україні дорожчає полуниця: яка причина

Наразі місцеві садівники відвантажують продукцію на свіжий ринок за ціною від 100 до 180 грн/кг залежно від якості та розміру партії полуниці.

Реклама

Оператори ринку пояснюють таку динаміку кількома чинниками. Головна причина — нестабільні та суттєво обмежені поставки, оскільки більшість регіонів України вже завершує сезон реалізації ягоди.

На тлі стрімкого скорочення пропозиції попит з боку покупців і переробних підприємств залишається стабільно високим, що підштовхує цінники вгору.

Попри нинішній стрибок, теперішня вартість садової полуниці на вітчизняному ринку все ще залишається в середньому на 17% нижчою, ніж за аналогічний період минулого року.

В Україні різко зростуть ціни на хліб

Нагадаємо, у найближчі два-три місяці ціни на хліб в Україні зростуть на 5–6%. Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. За його словами, дефіциту продуктів у країні не очікується, оскільки аграрії навіть збільшили посівні площі під окремі культури.

Реклама

Водночас на вартість їжі впливають логістика, збереження врожаю та витрати на персонал. Здорожчання хліба вже є стабільною тенденцією — щомісяця він додає в ціні 1,5–2%.

Цього літа додатковим чинником стануть нові правила бронювання працівників, адже для відповідності критеріям критичності підприємств заробітна плата має становити не менше 26 000 гривень, що призведе до нових витрат для виробників.

Новини партнерів