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Євген Рибчинський став жертвою шахраїв і зробив заяву: "Працює ціла мафія"
Композитор вже розкрив схему, за якою діють аферисти.
Український поет і композитор Євген Рибчинський пожалівся, що став жертвою шахраїв.
Про це він розповів у своєму Instagram, а також розкрив схему, за якою діють аферисти. Як виявилося, невідомі продають квитки на концерти Євгена Рибчинського в Одесі, Львові та Києві. Однак є велике але: у композитора до осені немає жодних запланованих виступів. Поет закликав стежити за його офіційними акаунтами, оскільки він самостійно повідомлятиме про концерти.
«Обережно, аферисти! Від своїх підписників узнав, що в деяких містах України продаються квитки на мої концерти, зокрема в Одесі, Львові і Києві. Офіційно заявляю, що до осені жодних концертів я не планую. А восени самостійно повідомлятиму про заплановані виступи», — зазначив композитор.
Євген Рибчинський також звернувся до підписників та закликав їх бути уважними, адже шахраїв чимало і працюють вони за різними схемами: від телефонних обманів до концертних.
«На жаль, в країні працює ціла мафія, починаючи від телефонних аферистів, закінчуючи концертними. Бережи вас Боже! Будьте пильні!» — звернувся до підписників композитор.
Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко стала жертвою шахраїв. Артистку ошукали в Мережі та вкрали в неї гроші.