Евгений Рыбчинский стал жертвой мошенников и сделал заявление: "Работает целая мафия"

Евгений Рыбчинский

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Украинский поэт и композитор Евгений Рыбчинский пожаловался, что стал жертвой мошенников.

Об этом он рассказал в своем Instagram, а также раскрыл схему, по которой действуют аферисты. Как оказалось, неизвестные продают билеты на концерты Евгения Рыбчинского в Одессе, Львове и Киеве. Однако есть великое но: у композитора до осени нет никаких запланированных выступлений. Поэт призвал следить за его официальными аккаунтами, поскольку он будет самостоятельно сообщать о концертах.

«Осторожно, аферисты! От своих подписчиков узнал, что в некоторых городах Украины продаются билеты на мои концерты, в частности, в Одессе, Львове и Киеве. Официально заявляю, что до осени концертов я не планирую. А осенью буду самостоятельно сообщать о запланированных выступлениях», — отметил композитор.

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Евгений Рыбчинский

Евгений Рыбчинский также обратился к подписчикам и призвал их быть внимательными, ведь мошенников немало и работают они по разным схемам: от телефонных обманов до концертных.

«К сожалению, в стране работает целая мафия, начиная от телефонных аферистов, заканчивая концертными. Береги вас Господь! Будьте бдительны!» — обратился к подписчикам композитор.

Напомним, недавно актриса Наталка Денисенко стала жертвой мошенников. Артистку обманули в Сети и украли у нее деньги.

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