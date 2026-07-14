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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
62
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На Харьковщине гражданский металлическим прутом тяжело травмировал работника ТЦК

В Харьковской области 34-летний местный житель попал в бус военкомата металлическим прутом, тяжело травмировав работника ТЦК.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Скандал с ТЦК под Харьковом

Скандал с ТЦК под Харьковом / © ТСН

В Харьковской области во время проведения мобилизационных мероприятий между гражданскими и военными ТЦК произошел конфликт. В результате инцидента один из местных жителей травмировал работника ТЦК металлическим прутом.

Об этом пишет пресс-служба полиции региона.

Инцидент произошел 12 июля в поселке Орелька Лозовского района.

Во время проверки документов у 50-летнего мужчины между работниками группы оповещения и гражданскими лицами возник конфликт. В разгар инцидента один из гражданских бросил в сторону буса военкомата металлический прут. В результате работники ТЦК получили тяжелые телесные повреждения, его госпитализировали.

Полицейские установили лицо, бросившее прут. Им оказался 34-летний местный житель. Мужчина задержан. Ему грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Кременчуге умер мужчина, после пребывания в ТЦК попавший в реанимацию.

Напомним, 8 июля во Львове на Сыхове между военнослужащими ТЦК и СП и гражданскими произошла жестокая стычка. Толпа людей заблокировала и опрокинула автомобиль военных ТЦК. Власти и военные жестко отреагировали на конфликт.

В ОВА отчитались, что правоохранители вышли на всех участников нападения на военных ТЦК во Львове.

Впоследствии стало известно, что участников конфликта с ТЦК заставили извиниться на камеру и кричать «Слава ТЦК».

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Дата публикации
Количество просмотров
62
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