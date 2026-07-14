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На Харьковщине гражданский металлическим прутом тяжело травмировал работника ТЦК
В Харьковской области 34-летний местный житель попал в бус военкомата металлическим прутом, тяжело травмировав работника ТЦК.
В Харьковской области во время проведения мобилизационных мероприятий между гражданскими и военными ТЦК произошел конфликт. В результате инцидента один из местных жителей травмировал работника ТЦК металлическим прутом.
Об этом пишет пресс-служба полиции региона.
Инцидент произошел 12 июля в поселке Орелька Лозовского района.
Во время проверки документов у 50-летнего мужчины между работниками группы оповещения и гражданскими лицами возник конфликт. В разгар инцидента один из гражданских бросил в сторону буса военкомата металлический прут. В результате работники ТЦК получили тяжелые телесные повреждения, его госпитализировали.
Полицейские установили лицо, бросившее прут. Им оказался 34-летний местный житель. Мужчина задержан. Ему грозит до двенадцати лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Кременчуге умер мужчина, после пребывания в ТЦК попавший в реанимацию.
Напомним, 8 июля во Львове на Сыхове между военнослужащими ТЦК и СП и гражданскими произошла жестокая стычка. Толпа людей заблокировала и опрокинула автомобиль военных ТЦК. Власти и военные жестко отреагировали на конфликт.
В ОВА отчитались, что правоохранители вышли на всех участников нападения на военных ТЦК во Львове.
Впоследствии стало известно, что участников конфликта с ТЦК заставили извиниться на камеру и кричать «Слава ТЦК».