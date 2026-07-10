Почему возникают конфликты с ТЦК: полковник СБУ сделал откровенное заявление

ТЦК / © ТСН

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Конфликты между работниками территориальных центров комплектования и гражданскими являются следствием системных проблем с мобилизацией, которые накапливались годами.

Такое мнение высказал украинский военный, контрразведчик и полковник СБУ Роман Червинский.

По словам Червинского, трудности с мобилизацией не возникли внезапно, а послужили следствием того, что систему своевременно не реформировали.

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«Я подтверждаю, что действительно очень много людей, к функциональным обязанностям которых входит организация мобилизации. И не бывает такого, что в один день можно решить все проблемы. Это постепенный процесс, который должен был быть налажен еще с 2019 года, с 2022 года, когда только началась война», — сказал он.

Полковник СБУ напомнил, что в начале полномасштабного вторжения украинцы массово добровольно вступали в армию. По его мнению, именно тогда нужно создавать эффективную систему мобилизации.

«Вы помните, сколько было желающих в начале войны. Добровольно мобилизовались очень многие. Но этим не воспользовалась власть. Она думала, что так будет всегда, но добровольцы дали только время, чтобы подготовить систему», — отметил Червинский.

Почему возникают конфликты с ТЦК

Комментируя недавние инциденты с участием представителей ТЦК, военный подчеркнул, что они являются проявлением более глубоких проблем.

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«Не бывает такого, что ребята, эмоционально попрыгавшие на автомобиле во Львове, виноваты во всем. На самом деле, они только столкнулись с тем явлением ТЦК, о котором сегодня очень много говорят в сети», — заявил он.

По мнению Червинского, мобилизация с принуждением не помогает создать эффективную армию.

«Нужно понять, что из ребят, насильственно мобилизованных работниками ТЦК, не будет хорошего воина на передовой. Поэтому это не та система, которая сможет принести результат», — подытожил полковник СБУ.

В то же время стоит отметить, что это оценка Романа Червинского. В данном заявлении он выражает собственное видение причин конфликтов вокруг мобилизации и работы ТЦК.

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Нападение на ТЦК во Львове.

В среду, 8 июля, во Львове на проспекте Червоной Калины группа лиц заблокировала, повредила и опрокинула автомобиль военнослужащих Сиховского РТЦК и СП, выполнявших служебные обязанности. Толканья и агрессивные действия в отношении представителей ВСУ продолжались также в ночь на 9 июля.

«Для прекращения противоправных действий и стабилизации ситуации на место происшествия прибыли сотрудники полиции. При попытке правоохранителей успокоить толпу отдельные лица сопротивлялись», — говорится в сообщении.

Причиной конфликта с участием работников ТЦК стало задержание военнообязанного мужчины, от 12 июня 2026-го находившегося в розыске. На месте собрались около сотни людей, опрокинувших бус военных.

В Генштабе заявили, что объявили о служебной проверке. Они осудили случаи нападений на военнослужащих ТЦК и оценили такие действия, как прямую угрозу обороноспособности страны в условиях войны.

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В Минобороны подчеркнули, что нападение на военнослужащих во Львове недопустимо, поэтому все правонарушители должны быть идентифицированы и привлечены к ответственности. В ведомстве отметили, что «мобилизация является необходимой составляющей защиты Украины».

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