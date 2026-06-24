Лубинец ошеломил заявлением о том, что делают в ТЦК с непригодными к службе мужчинами

Военные ТЦК / © Цензор.нет

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о случаях мобилизации граждан, которые в силу возраста или состояния здоровья не могут выполнять боевые задачи, а впоследствии оформляются в качестве сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Об этом омбудсман сообщил в эфире национального телемарафона, комментируя обращения о возможных нарушениях в ходе мобилизационных мероприятий.

По словам Лубинца, Офис омбудсмена фиксирует случаи, когда при прохождении мобилизационных процедур не учитываются имеющиеся медицинские документы и подтвержденные заболевания граждан.

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«У нас бывают случаи, когда человек сообщает о своих заболеваниях, имея даже на руках подтверждения прохождения лечения, но это вообще не принимается во внимание. В результате, опять же, у нас мобилизуют людей, а потом их не хотят принимать в воинские части», — заявил омбудсман.

Он отметил, что после этого некоторых мобилизованных фактически оставляют работать в самих ТЦК и СП.

«Человека мобилизовали, но ни одна воинская часть не хочет брать к себе такого бойца, поскольку видит, что он не способен — из-за возраста или состояния здоровья — выполнять боевые задачи. И тогда такого человека просто зачисляют в штат сотрудников ТЦК и СП», — сказал омбудсман.

Лубинец также заявил, что публично не рассказывает даже об одном проценте случаев незаконных действий ТЦК, которые находятся в производстве Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

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Напомним, народный депутат Александр Федиенко, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, неожиданно заявил, что в украинском законодательстве якобы отсутствует категория «непригодный к военной службе».

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