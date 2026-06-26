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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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489
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Мужчина напал с ножом на группу ТЦК в Харькове: погиб военный, есть раненый

Злоумышленник, атаковавший группу оповещения ТЦК ножом, сейчас скрывается, продолжаются оперативные мероприятия.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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ВСУ

ВСУ / © УНІАН

Дополнено новыми материалами

В Харькове во время исполнения служебных обязанностей на группу оповещения ТЦК и СП было совершено дерзкое нападение. Мужчина применил нож, в результате чего один военнослужащий погиб, еще один госпитализирован.

Об этом сообщили в Харьковском областном ТЦК и СП.

В Харькове мужчина напал на представителей ТЦК во время мероприятий по оповещению военнообязанных, проводимых военнослужащими районного центра комплектования.

По предварительной информации, после того как старший группы оповещения — военнослужащий ВСУ — представился гражданину, тот неожиданно набросился на него и других военных, применив нож.

В результате нападения двое военнослужащих получили ранения. Одному из них уже провели операцию, сейчас он находится под наблюдением врачей.

«Жизнь другого военнослужащего, к сожалению, спасти не удалось: несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, наш побратим умер от многочисленных ножевых ранений«, — отметили в областном ТЦК.

После совершения преступления нападающий скрылся с места происшествия и находится в розыске.

Правоохранители проводят оперативные мероприятия по установлению его местонахождения и последующего привлечения к ответственности.

Напомним, 25 июня в Салтовском районе Харькова во время проверки документов местный рецидивист с ножом напал на патрульных. Двое правоохранителей получили ранения и были госпитализированы. Нападавший, находившийся в розыске за уклонение от мобилизации, был задержан на месте.

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Дата публикации
Количество просмотров
489
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