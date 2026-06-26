Их поймут только украинцы: 10 сложных слов, на которых "ломаются" даже переводчики

Какое значение слов в украинском языке / © www.freepik.com/free-photo

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Украинский язык славится своей мелодичностью, образностью и богатством лексики. В нем есть немало лексем, которые почти невозможно точно перевести на другие языки одним словом. Они передают не только определенное значение, но и настроение, культурный контекст, образ мышления и особенности украинской традиции. Именно поэтому даже опытные переводчики нередко вынуждены использовать длинные пояснения вместо короткого ответчика. Вот десять украинских слов, содержание которых лучше понимают именно носители языка. Об этом пишет ресурс «Радио Трек».

«Паляниця»

Это не просто круглый пшеничный хлеб с хрустящей корочкой. «Паляниця» давно стала одним из символов Украины, а ее правильное произношение оказалось непростой задачей для многих иностранцев. Перевести это слово на одного точного соответствия практически невозможно, ведь оно имеет еще и культурное значение.

«Патякати»

Слово означает говорить много, без содержания, или сплетни и непроверенные слухи. В отличие от нейтрального «разговаривать», оно имеет заметный пренебрежительный оттенок и используется тогда, когда человек говорит неуместно или слишком много.

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«Вирій»

Одно из самых поэтических украинских слов. Так называют тёплые края, куда осенью улетают перелетные птицы. В народной традиции теплые края имеют еще и мифологическое значение — это особый далекий мир, связанный с приходом весны и пробуждением природы.

«Залізниця»

На первый взгляд обычное слово, однако его произношение часто вызывает трудности у тех, кто не является носителем украинского языка. Оно означает систему железнодорожного транспорта или сеть рельсовых путей и характерно именно для украинской лексики.

«Нівроку»

Универсальное слово, значение которого зависит от ситуации. Оно может выражать восхищение, одобрение или даже легкое удивление. Именно из-за многозначности найти для него один точный перевод практически невозможно.

«Завіюватися»

Это слово используют, когда человек неожиданно куда-то подался, забрел вдали от дома или надолго исчез без предупреждения. Оно придает выражение живости и легко передает разговорный характер украинского языка.

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«Шахівниця»

В украинском языке есть отдельное слово для доски, на которой играют в шахматы. Во многих языках для этого используют словосочетание, в то время как украинский имеет собственное лаконичное название.

«Митець»

Так называют человека, создающего произведения искусства: художника, скульптора, музыканта, писателя или режиссера. Это слово подчеркивает творческий характер деятельности и не всегда имеет полностью тождественный аналог в других языках.

«Навколішки»

Словом вместо словосочетания «встать на колени». Оно часто используется в художественной литературе и разговорной речи, а для иностранцев непросто как в произношении, так и в написании.

«Манівці»

Колоритное украинское слово, обозначающее обходные дороги, малоизвестные тропы или переносно — неправильный жизненный путь или косвенный способ выражения мнений. Именно поэтому существуют известные изречения «говорить окольными путями» и «собраться в заблуждение».

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