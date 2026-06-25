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- Украина
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Резня в Харькове: вооруженный рецидивист чуть не убил копов во время проверки документов
Обычная проверка документов на улице неожиданно превратилась в кровавую схватку, когда разыскиваемый преступник решил отбиться от правоохранителей ножом.
В четверг, 25 июня, около 16:00 в Салтовском районе Харькова произошло дерзкое нападение на полицейских, выполнявших свои служебные обязанности. Во время обычной проверки документов на улице местный житель внезапно стал обращаться крайне агрессивно и с ножом в руках набросился на патрульных.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.
В результате этой стычки двое правоохранителей получили телесные повреждения, из-за чего их пришлось срочно госпитализировать в больницу.
Детали о нападающем
Правоохранителям удалось оперативно скрутить неадекватного мужчину прямо с поличным и отправить его под стражу. В ходе проверки личности выяснилось, что это рецидивист, ранее уже неоднократно испытывавший проблемы с законом за совершение различных уголовных правонарушений.
Более того, фигурант долгое время находился в официальном розыске, поскольку умышленно уклонялся от мобилизации.
Уголовная ответственность
По факту нападения на правоохранителей следователи уже открыли уголовное производство. Решается вопрос относительно официального сообщения задержанному о подозрении.
За это вооруженное нападение и ранение полицейских злоумышленнику грозит очередной, но на этот раз более строгий тюремный срок.
Напомним, в Виннице погибли мужчина и женщина. По предварительной версии следствия, во время ссоры мужчина убил свою знакомую , а после этого покончил с собой.