Украину накроет мощный антициклон и нагреет до +35: синоптики рассказали, где жара будет сильнее всего

Синоптики прогнозируют жару в ближайшие дни в Украине / © Unsplash

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В четверг, 25 июня, в Украине ожидается теплая погода с локальными кратковременными дождями в северных и восточных регионах, которая уже через несколько дней сменится аномальной африканской жарой.

Европейская жара, которая сейчас бьет температурные рекорды во Франции и Испании, уже в эти выходные достигнет Украины. Как сообщила представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха, критические температуры в Европе вызваны сочетанием мощного антициклона и климатических изменений.

До конца рабочей недели в Украине сохранится комфортная погода: ночью ожидается +12…+18 градусов тепла, днем от +24 до +29 градусов тепла, и только на юге и западе температура поднимется до +32. Как сообщает Птуха, ситуация кардинально изменится в субботу, когда антициклон переместится над Центральной Европой.

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Жара с температурой выше +35 сначала затронет западные области, а затем распространится на север и центр страны. Синоптики отмечают, что следующая неделя будет значительно жарче, чем текущая.

О том, что волна сильной жары из Западной Европы уже в выходные достигнет Украины, сообщает также руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань.

«Масштабный антициклон, наполненный раскалённым африканским воздухом, о котором мы в последнее время только и говорим, сейчас обрушивает 45° жару на Францию, а следующими на очереди — Германия, Польша и запад Украины. Черкасская область ощутит первые жаркие 30–32° в воскресенье, 28 июня», — отмечает метеоролог.

По словам синоптика, в Украину начнет поступать воздушная масса африканского происхождения, которая до этого пройдет длительный путь через западные и северные европейские страны. За время этого путешествия воздух успеет частично трансформироваться и смешаться с более прохладными потоками, благодаря чему жара у нас ограничится вполне терпимыми +34…+36 градусами вместо экстремальных французских +45.

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В период с 25 по 27 июня, благодаря циклонам с северо-востока, в страну будут поступать порции прохлады, что сдержит стремительное потепление. В эти дни столбики термометров не поднимутся выше +15…+17 градусов тепла ночью и до +27…+29 градусов днем, при этом существенных дождей в указанный период не предвидится.

По данным Украинского гидрометцентра, 25 июня в Украине будет облачно с прояснениями.

В большинстве областей осадков не ожидается, однако в северных и восточных областях, а также в Крыму днём местами пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер будет северо-западный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Ночью температура будет колебаться от +15 до +20 градусов тепла, днём ожидается от +24 до +29 градусов тепла, на юго-западе страны температура воздуха достигнет +32 градусов выше нуля.

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Погода в Украине 25 июня / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какая погодаожидается в крупных украинских городах 25 июня.

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