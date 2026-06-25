Эту ошибку допускает большинство мужчин: кардиолог объяснил, чем она опасна для здоровья

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Сердечно-сосудистый хирург Джереми Лондон назвал самые распространенные ошибки, которые допускают мужчины, когда речь заходит о здоровье. По его словам, многие игнорируют ранние тревожные сигналы организма и откладывают профилактические обследования, хотя именно это может привести к позднему выявлению серьезных заболеваний.

Об этом сообщило издание LAD Bible.

Врач подчеркнул, что основные принципы здорового образа жизни одинаково важны как для мужчин, так и для женщин. Речь идет о сбалансированном питании с преобладанием цельных продуктов, регулярных физических нагрузках, достаточном сне, полноценном восстановлении и поддержании тесных социальных контактов. Именно эти факторы, по его словам, больше всего влияют на общее состояние здоровья.

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В то же время Джереми Лондон призвал мужчин не игнорировать профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Он пояснил, что у них такие заболевания обычно возникают на семь-десять лет раньше, чем у женщин. Поэтому уже после 30 лет стоит регулярно следить за основными показателями риска, а не откладывать обследование до более пожилого возраста. В частности, врач советует контролировать уровень холестерина ЛПНП, аполипопротеина B и липопротеинов.

Особое внимание специалист уделил эректильной дисфункции. По его словам, она нередко является не только нарушением интимного здоровья, но и может свидетельствовать о проблемах с сосудами. Лондон отметил, что это состояние иногда возникает за два–пять лет до появления первых симптомов сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому его не стоит оставлять без внимания.

Кроме того, врач рекомендует мужчинам следить за уровнем тестостерона. Он пояснил, что универсального показателя, который однозначно подтверждал бы его дефицит, не существует, хотя часто ориентируются на значение около 300. При этом низкий уровень гормона может быть связан с хроническим стрессом, недостатком сна и малоподвижным образом жизни.

В то же время врач предостерег от самостоятельного приема препаратов и добавок с тестостероном, которые активно рекламируются в интернете. По его мнению, сначала следует скорректировать образ жизни, а вопросы гормональной терапии решать только совместно с врачом.

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Еще одной распространенной ошибкой мужчин Джереми Лондон назвал отказ от регулярных профилактических осмотров. Именно они помогают своевременно выявить заболевания, когда лечение наиболее эффективно. Какие именно обследования необходимы, зависит от возраста, наследственности и других факторов риска. Среди рекомендуемых обследований он назвал обследование простаты, скрининг на рак толстой кишки, оценку плотности костной ткани и проверку на аневризму брюшной аорты.

Врач также обратил внимание на апноэ во сне, которое часто остается недиагностированным. Среди характерных симптомов он назвал громкий храп, остановки дыхания во сне, некачественный ночной сон и постоянную усталость днём. Без лечения это состояние может повышать риск развития артериальной гипертензии, нарушений сердечного ритма и других сердечно-сосудистых заболеваний.

В заключение Джереми Лондон призвал мужчин не пренебрегать психическим здоровьем. Он отметил, что мужчины примерно в три раза чаще, чем женщины, умирают в результате самоубийства, особенно после 65 лет. Среди возможных проявлений депрессии он выделил повышенную раздражительность, вспышки гнева, замкнутость, чрезмерное погружение в работу и злоупотребление алкоголем. Кроме того, врач подчеркнул, что одиночество и социальная изоляция могут негативно сказываться не только на психическом, но и на физическом здоровье.

Напомним, ранее эксперты дали рекомендации по безопасному поведению в жаркие дни. Одним из главных советов стало ограничение употребления алкоголя и кофеина, особенно в вечернее время.

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