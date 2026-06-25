Новая стратегия ВСУ разрушает планы Путина: в WSJ назвали оружие, меняющее течение войны

ВСУ на фронте / © Getty Images

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Новая тактика применения беспилотников средней дальности позволила Украине перехватить оперативную инициативу на поле боя. Массированные удары по военным объектам в глубоком тылу РФ ставят под вопрос заявления Владимира Путина о непобедимости российской армии.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По информации издания, российский диктатор Владимир Путин продолжает утверждать, что продвижение оккупационных войск остановить невозможно, а Украина вроде бы обречена на поражение в войне на истощение. Впрочем, реальные действия сил обороны Украины полностью опровергают пропагандистские тезисы Кремля. Западные аналитики констатируют, что ударные беспилотные авиационные комплексы средней дальности стали олицетворением нового стратегического могущества Киева.

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Как украинцы уничтожают русский тыл

В западной военной доктрине системные удары по тыловой инфраструктуре называют «воздушным перехватом». Этот подход направлен на дезорганизацию, задержку и уничтожение вспомогательных функций, обеспечивающих жизнеспособность передовых подразделений противника на линии фронта.

Профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюс в Шотландии Филлипс О’Брайен четко обозначил главную задачу такой стратегии.

«Ключевая цель нынешних действий украинской армии — это разгромить российскую армию с тыла. Уничтожение логистического обеспечения лишает фронтовых частей врага возможности вести активные наступательные действия», — отмечает военный аналитик.

Для достижения этой цели украинские дальнобойные беспилотники методично атакуют российские командные пункты, узлы связи, большие склады боеприпасов, горюче-смазочные базы, логистические центры, а также места дислокации резервных сил.

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Кроме того, Силы обороны существенно усилили огневое давление на стратегические военные и энергетические объекты в самой глубине России. Подобные масштабные атаки ставят перед военным руководством в Москве серьезные вызовы. Кремль вынужден оперативно принимать сложные решения по перераспределению дефицитных систем противовоздушной обороны и определять, какие объекты на территории России оставлять без прикрытия.

Аналитика Института изучения войны Екатерина Степаненко подтверждает эффективность действий украинских военных.

«На линии фронта у украинцев теперь больше беспилотников малой дальности, чем у россиян. Вместе с дальнобойными ударами это позволяет достичь оперативного эффекта, который мы раньше не видели в таком масштабе за все время противостояния», — констатирует эксперт.

Конечной целью кампании Киева остается полное освобождение всех временно оккупированных территорий, включая Крым. В то же время, важной промежуточной целью на этом пути является принудительная демилитаризация Крыма. Россия использует полуостров как плацдарм для проведения регулярных воздушных атак, тренировки вновь подразделений и бесперебойного снабжения южной группировки своих войск.

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В последнее время украинские беспилотники и ракетные комплексы нанесли серию успешных ударов по ключевым автомагистралям, железнодорожным узлам и мостам, обеспечивающим российскую военную логистику. Под ударом оказалась транспортная инфраструктура и системы ПВО вокруг стратегически важного Керченского пролива.

Систематическое давление на объекты Черноморского флота РФ уже принесло значительные результаты — командование государства-агрессорки было вынуждено передислоцировать большую часть своих боевых кораблей из бухт Севастополя в более безопасные порты на территории России. Продолжение ударов по другим военным позициям окупантов может заставить Москву отступить еще дальше.

Почему массированные атаки стали возможны только сейчас

Журналисты The Wall Street Journal выделяют несколько объективных причин, почему Украине понадобилось время для развертывания масштабных ударных операций в тылу врага.

Во-первых, долгое время Киев имел существенные ограничения в финансовых ресурсах, которые в первую очередь направлялись на закупку средств ПВО и беспилотников непосредственно передовой. Ситуация изменилась, когда европейские партнеры ослабили юридические ограничения, мешавшие использованию международной финансовой помощи для прямого финансирования украинской оборонной промышленности.

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Министерство обороны Украины и Генеральный штаб ВСУ выделили более 111 миллионов долларов исключительно на закупку ударных средств средней дальности. Благодаря этому отечественные оборонные предприятия наладили массовый выпуск дронов. Также украинским инженерам удалось значительно повысить устойчивость беспилотников к влиянию российских комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Дополнительное окно возможностей открылось после того, как компания SpaceX ограничила нелегальный доступ российских военных к терминалам Starlink, что нарушило систему оперативной связи оккупантов. Кроме того, украинские подразделения получили колоссальный практический опыт проведения сложных общевойсковых операций, что критически важно для координации дальнобойных ударов.

В Институте изучения войны резюмируют, что на сегодняшний день именно Украина обладает стратегической инициативой и преимуществом в сегменте нанесения воздушных ударов средней дальности. Это не только максимизирует финансовые и репутационные расходы Кремля на ведение агрессивной войны, но существенно ослабляет будущие дипломатические и переговорные позиции России.

Удары по России — последние новости

Напомним, утром 25 июня дроны атаковали НПЗ в российской Уфе , расположенной более 1500 километров от Украины. После взрывов над объектом поднялся столб дыма. Местные жители не скрывают паники. Информация о последствиях атаки уточняется.

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Также, в ночь на 25 июня дроны снова массированно били по Крыму. Мощные взрывы были зафиксированы в Севастополе, Симферополе, Евпатории, Ялте и возле Сак. Местные жители сообщили о пожарах. Под ударом оказались объекты энергетики, в частности Балаклавская и Таврическая ТЭЦ, что привело к блекаутам вдоль побережья. Также сообщалось о взрывах в районе аэродрома «Кача».

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