В Путина поставили новое условие относительно войны: что хотят на самом деле и чем это грозит

Владимир Путин. / © Associated Press

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Кремль и его чиновники еще раз подтвердили нежелание России вести прямые переговоры с Украиной и утверждать о приверженности своим первоначальным максималистским военным целям.

Об этом идет речь в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики подчеркивают, что путинские прихвостни в очередной раз отвергли ключевое условие мира в Украине. Их заявления свидетельствуют о том, что Москва стремится воевать дальше.

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Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев подтвердил уверенность в способности оккупантов достичь всех военных целей России на поле боя. Кроме того, в очередной раз дерзко отверг легитимность Владимира Зеленского как президента Украины и отказался от прямого диалога с Киевом для прекращения войны.

В то же время министр иностранных дел Сергей Лавров высказался, что Российская Федерация готова выслушать американских переговорщиков во время их следующего визита в Москву. В то же время, он цинично заявил, что Кремль не согласится на замораживание нынешней линии фронта как условие для возобновления мирных переговоров.

Между тем заместитель Лаврова Сергей Рябков заявил, что РФ остается преданной планам мирного урегулирования, о которых Вашингтон и Москва якобы договорились во время саммита на Аляске в августе 2025-го. Он лживо добавил, что якобы Кремль не заинтересован в сотрудничестве с Европейским Союзом как переговорщиком.

В ISW констатируют, что российские чиновники регулярно утверждают, что якобы Штаты и Россия достигли соглашения после встречи в Анкоридже в прошлом году, несмотря на отсутствие публичных заявлений и подтверждения достижения какого-либо соглашения. В то же время Кремль не перестает утверждать об этом, чтобы продвинуть нарратив о якобы собственной готовности к переговорам.

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Кремль регулярно пытался исключить европейских лидеров по участию в мирных переговорах и отклонил несколько предложений Киева по встрече на высоком уровне. Регулярный отказ Москвы проводить переговоры по обсуждению компромиссных мирных предложений свидетельствует о постоянном нежелании прекратить войну на любых условиях, не означающих полной капитуляции Украины и не отвечающих максималистским требованиям России», — заявляют в Институте.

Мир в Украине — заявления РФ

Ранее Сергей Лавров озвучил циничные условия для окончания войны, заявив, что Москва добьется всех своих военных целей. По его словам, речь идет не только о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, но и отмене «дискриминационных» законов против русского языка и русской православной церкви.

Помощник «фюрера» Юрий Ушаков заявил, мол, будут воевать "до последнего украинца”. Он также обвинил лидеров G7 в том, что их встреча во Франции якобы перечеркнула саммит США и России в Анкоридже.

Сам Путин, заявляя о позиции по переговорам с Украиной, продолжает искать дерзкие и бессмысленные оправдания, чтобы не состоялась его встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским. Новая причина — удары по территории РФ.

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