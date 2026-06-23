Путин озвучил позицию относительно переговоров: заявление шокировало цинизмом

Владимир Путин. / © Associated Press

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Российский «фюрер» Владимир Путин продолжает искать наглые и бессмысленные оправдания, чтобы не состоялась его встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским. Новая причина — удары по территории РФ.

Об этом диктатор заявил во время встречи с выпускниками военных вузов.

Он в очередной раз нагло обвинил Украину в атаках беспилотников. Путин, очевидно, желает не вспоминать о проблемах с горючим, которые возникли из-за этих ударов. При этом выдал, мол, главная их причина состоит в том, чтобы «расшатать общество».

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Вспомнил «фюрер» и открытое письмо Владимира Зеленского с призывом прекратить войну и провести личную встречу. При этом диктатор дерзко заявил, что послание якобы «сводится к тому, чтобы создать конфликтный потенциал».

Поразмышлял Путин и о ситуации на фронте, где ему померещились «успехи» его оккупационной армии. По его словам, вооруженные силы России «добирают» Константиновку в Донецкой области. Более того — он дерзко высказался, мол, во время так называемой «сво» «мы придем, куда нужно».

«Мирные» заявления РФ — что известно

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что якобы РФ имеет «готовность к переговорам» с Украиной, но при этом сказал о том, что РФ «достигнет целей сво». В очередной раз он дерзко подчеркнул, что Украина должна иметь «нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус».

Между тем, помощник диктатора России Юрий Ушаков заявил, что будут воевать «до последнего украинца». Он цинично заявил, что лидеры G7 встречей во Франции перечеркнули саммит США-Россия в Анкоридже.

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