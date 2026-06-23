В Москве нарастает паника: атаки Украины обнажили еще одну проблему и заставили Кремль нервничать

Москва. / © Associated Press

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Украина трижды за неделю получила Москву, в последний раз ночью против 22 июня, и ударила по важному объекту. Кремль вынужденно опрокидывает ПВО с фронта в столицу.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Минувшей ночью украинские войска нанесли удар по Центру космической связи «Дубна» в Московской области. Центр является важным наземным узлом, соединяющим спутники с наземными сетями связи, управляет спутниковыми каналами по всей России и за рубежом.

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На геолокационных кадрах за 22 июня виден дым, поднимающийся в Дубне. Российская госкомпания космической связи сообщила о масштабном ударе беспилотника по объекту. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что якобы были сбиты 84 беспилотника и они якобы не нанесли никакого вреда.[5]

Аналитики подчеркивают, что власти страны-агрессорки в последние недели пытались усилить ПВО, прикрывающее Москву. Может быть, за счет районов фронта.

Специалисты оценили, что спутниковые снимки за 4 июня свидетельствуют о том, что в мае 2026-го Россия начала строительство новой установки ПВО С-400 в Москворецком историко-природном парке западнее столицы. Размер и форма стройплощадки похожи на другие объекты С-400 вблизи Москвы. Новая конструкция расположена на одной из самых высоких точек к западу от столицы.

В ISW отмечают: издание The Telegraph на днях сообщило, что Кремль передислоцировал систему ПВО «Панцирь» из неуказанного района линии фронта и установила ее на башне вблизи Московского нефтеперерабатывающего завода. Эта система включает защитную металлическую клетку, сходную с расположенными вблизи линии фронта.

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Онлайн-изображения перемещенного «Панциря» показывают, что с одной стороны у него всего две из стандартных шести пусковых ракет. Это свидетельствует о том, что Россия может страдать от нехватки ракет-перехватчиков «Панцирь».

Кроме того, CBS News недавно сообщило, ссылаясь на официальные украинские источники, что Россия испытывает нехватку ракет ПВО С-300, так как западные санкции ограничили количество ключевых компонентов.

Отмечается, что дефицит может оказывать влияние на несколько типов систем ПВО.

«ISW продолжает оценивать, что усиление ударных кампаний Украины в дальней и средней дальности выдвигает дополнительные требования к ПВО в оперативном и глубоком тылу России, учитывая огромную территорию и большое количество объектов, которые Россия должна защищать», — говорится в отчете.

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Кроме того, отмечают аналитики, ударная кампания ВСУ заставила Российскую Федерацию принимать сложные решения по поводу того, где разместить свои ограниченные средства ПВО. Кроме того, атаки Украины способствуют неспособности России достаточно отражать удары даже в районах с усиленной защитой ПВО», — заключают аналитики.

Напомним, Кремль в ярости после очередного удара по Москве. Путинские чиновники уже не скрывают намерений в дальнейшем продолжать начатую войну и дальше массированно атаковать Украину, прикрываясь «ударами возмездия».

Кроме того, пропагандисты Владимир Соловьев и Армен Гаспарян требуют массовых арестов россиян , которые снимали и публиковали видео, ведь раньше власти запретили это делать. Кроме того, российские блоггеры и так называемые военкоры уже даже нашли виновных, мол, видео снимают не коренные москвичи, а якобы мигранты.

Дата публикации 20:40, 18.06.26 Количество просмотров 110 Новость дня! Масштабная атака на Москву! Горит НПЗ, у россиян паника и дефицит топлива

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