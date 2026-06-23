Общежития известного университета в Киеве остались без света: в ДТЭК назвали причину

Общежития КНЭУ остались без света

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В студенческом городке Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана (КНЭУ) произошел коммунальный коллапс: все пять общежитий университета на полтора суток остались без света, а также без горячей воды.

В пресс-службе ДТЭК «Киевские электросети» прокомментировали инцидент.

Там отметили, что «по состоянию на четверг, 18 июня 2026 года, электроснабжение всех зданий Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, которые ранее были отключены, полностью восстановлено».

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«Хотим уточнить, что отключение произошло по инициативе электроснабжающей компании в связи с задолженностью. В то же время ДТЭК „Киевские электросети“ как оператор системы распределения не осуществляет продажу электроэнергии и не ведет учет расчетов клиентов за нее — эти вопросы находятся в зоне ответственности электропоставщиков. Именно поэтому информацию о сумме задолженности следует уточнять у поставщика электроэнергии. Со своей стороны отметим, что оператор системы распределения действует исключительно в рамках действующего законодательства и выполняет заявки электропоставщиков о прекращении или возобновлении электроснабжения. В таких случаях компания обязана осуществить отключение и не имеет правовых оснований отказаться от этого (в соответствии с Законом Украины „О рынке электрической энергии“ и Правилами розничного рынка электроэнергии)», — говорится в сообщении.

В ДТЭК добавили, что предупреждение о возможном отключении было заблаговременно направлено университету — 2 июня 2026 года. Сами работы по отключению были проведены 16–17 июня.

Как сообщал ТСН.ua, в Киеве общежития Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана (КНЭУ) остались без электроэнергии и горячего водоснабжения.

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