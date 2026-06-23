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"Жирона" с четырьмя украинцами в составе получила нового главного тренера
"Бело-красных" возглавил Кике Альварес.
Испанская "Жирона" объявила о назначении главного тренера. Им стал Кике Альварес.
Об этом сообщил официальный сайт "бело-красных". Детали сделки не разглашаются.
Отмечается, что перед новым наставником поставлена задача вернуть команду в Ла Лигу. На этом посту он заменил Мичела Санчеса.
50-летний специалист до этого с 2024 года тренировал вторую команду "Жироны". В прошлом сезоне он занял с ней 7-е место в Сегунде КИФФ — четвертом по рангу испанском дивизионе.
"Жирона" по итогам сезона-2025/26 заняла 19-е место в турнирной таблице Примеры и вылетела в Сегунду (второй по рангу испанский дивизион — прим.).
Сейчас в составе каталонского клуба есть четыре украинца — полузащитник Виктор Цыганков, форвард Владислав Ванат, вратарь Владислав Крапивцов, а также нападающий Александр Пищур, который этим летом присоединился к команде.
Ранее сообщалось, что Цыганков определился со своим будущим в "Жироне".
Также мы рассказывали, что 16-летний украинский футболист подписал контракт с "Барселоной".