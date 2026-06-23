"Жирона" с четырьмя украинцами в составе получила нового главного тренера

Кике Альварес / facebook.com/gironafc

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Испанская "Жирона" объявила о назначении главного тренера. Им стал Кике Альварес.

Об этом сообщил официальный сайт "бело-красных". Детали сделки не разглашаются.

Отмечается, что перед новым наставником поставлена задача вернуть команду в Ла Лигу. На этом посту он заменил Мичела Санчеса.

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50-летний специалист до этого с 2024 года тренировал вторую команду "Жироны". В прошлом сезоне он занял с ней 7-е место в Сегунде КИФФ — четвертом по рангу испанском дивизионе.

"Жирона" по итогам сезона-2025/26 заняла 19-е место в турнирной таблице Примеры и вылетела в Сегунду (второй по рангу испанский дивизион — прим.).

Сейчас в составе каталонского клуба есть четыре украинца — полузащитник Виктор Цыганков, форвард Владислав Ванат, вратарь Владислав Крапивцов, а также нападающий Александр Пищур, который этим летом присоединился к команде.

Ранее сообщалось, что Цыганков определился со своим будущим в "Жироне".

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Также мы рассказывали, что 16-летний украинский футболист подписал контракт с "Барселоной".

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