Роналдо забавно отреагировал на рекорд Месси по голам на чемпионатах мира

Роналдо / © Associated Press

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Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо забавно отреагировал на то, что капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

"Для богов футбола это показатель, свидетельствующий о том, что он превзошел всех остальных. Если кто-то и заслуживает звания лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира, то это Месси.

Ему 38 лет, Боже мой! В 38 лет я уже четыре года как завершил карьеру и весил 120 килограммов", — цитирует "Зубастика" издание L'Equipe.

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Месси в матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 против Австрии оформил дубль и с 18 голами стал лучшим бомбардиром в истории Мундиалей.

Лео опередил экс-форварда сборной Германии Мирослава Клозе (16 мячей), которого догнал в предыдущем матче, оформив хет-трик в ворота Алжира.

Также лидер "альбиселесте" повторил рекорд по продолжительности голевой серии в истории Мундиалей — он забивал в каждом из шести последних матчей на ЧМ.

В то же время Месси установил антирекорд чемпионатов мира — он стал игроком с наибольшим количеством незабитых пенальти на Мундиалях без учета послематчевых серий.

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Дубль Месси принес сборной Аргентины победу над Австрией со счетом 2:0.

В другом поединке 2-го тура этого квартета Алжир одержал волевую победу над Иорданией (2:1).

После второго тура Аргентина (6 очков) досрочно выиграла группу и вышла в плей-офф. Австрия и Алжир имеют по 3 балла. Иордания (0) потеряла шансы на плей-офф.

В заключительном третьем туре Аргентина встретится с Иорданией, а Алжир сразится с Австрией. Оба поединка состоятся 28 июня, в 05:00 по киевскому времени.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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