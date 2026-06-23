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Роналдо забавно отреагировал на рекорд Месси по голам на чемпионатах мира
"Зубастик" оригинально прокомментировал достижение легендарного аргентинца.
Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо забавно отреагировал на то, что капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.
"Для богов футбола это показатель, свидетельствующий о том, что он превзошел всех остальных. Если кто-то и заслуживает звания лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира, то это Месси.
Ему 38 лет, Боже мой! В 38 лет я уже четыре года как завершил карьеру и весил 120 килограммов", — цитирует "Зубастика" издание L'Equipe.
Месси в матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 против Австрии оформил дубль и с 18 голами стал лучшим бомбардиром в истории Мундиалей.
Лео опередил экс-форварда сборной Германии Мирослава Клозе (16 мячей), которого догнал в предыдущем матче, оформив хет-трик в ворота Алжира.
Также лидер "альбиселесте" повторил рекорд по продолжительности голевой серии в истории Мундиалей — он забивал в каждом из шести последних матчей на ЧМ.
В то же время Месси установил антирекорд чемпионатов мира — он стал игроком с наибольшим количеством незабитых пенальти на Мундиалях без учета послематчевых серий.
Дубль Месси принес сборной Аргентины победу над Австрией со счетом 2:0.
В другом поединке 2-го тура этого квартета Алжир одержал волевую победу над Иорданией (2:1).
После второго тура Аргентина (6 очков) досрочно выиграла группу и вышла в плей-офф. Австрия и Алжир имеют по 3 балла. Иордания (0) потеряла шансы на плей-офф.
В заключительном третьем туре Аргентина встретится с Иорданией, а Алжир сразится с Австрией. Оба поединка состоятся 28 июня, в 05:00 по киевскому времени.
ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.
Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.
Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.
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