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Паника нарастает: в Москве уже не скрывают истерии и жалуются на беспрецедентные атаки
Кремль занервничал из-за одной тенденции — атаки на Москву становятся все чаще.
В Кремле уже не скрывают тревоги из-за украинских атак на Московском регионе и столицу в частности. Российские чиновники жалуются на беспрецедентную волну БПЛА, летевших на Москву на прошлой неделе.
Об этом свидетельствует заявление представителя МИД страны-агрессорки Радион Мельник.
Он выразил недовольство, что на прошлой неделе Московский регион столкнулся с беспрецедентной по своей интенсивности и масштабам серией воздушных атак. Чиновник сетовал, что юго-восток Москвы и Подмосковья «приняли основной удар».
Не обошел стороной представитель российского МИД и украинские атаки на объекты оккупантов в Крыму. По его словам, Киев "расширяет географию массированных обстрелов". русских регионов.
Последние атаки на Москву
Ночью против 22 июня Украина ударила по важному объекту в Московской области – Центру космической связи «Дубна», управляющему спутниковыми каналами по всей России и за рубежом. Очередной удар заставил Кремль нервничать. Чтобы усилить ПВО и прикрыть Москву, власти вынужденно опрокидывают ПВО с фронта в столицу.
Наибольший удар по Москве произошел 18 июня, когда БПЛА вторично ударили по НПЗ в Капотне. В результате точных ударов возникли критические разрушения на объекте. В частности, были поражены важные установки. Кроме того, атака парализовала работу столичных и аэропортов и вызвала хаос на дорогах, так как многие местные улицы были перекрыты.
Первая атака на нефтеперерабатывающий завод произошла 16 июня — в Москве все утро раздавались взрывы. Произошло попадание в столичный НПЗ. Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Внуково и Шереметьево.