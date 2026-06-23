Паника нарастает: в Москве уже не скрывают истерии и жалуются на беспрецедентные атаки

Атака на Москву. / © скриншот с видео

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В Кремле уже не скрывают тревоги из-за украинских атак на Московском регионе и столицу в частности. Российские чиновники жалуются на беспрецедентную волну БПЛА, летевших на Москву на прошлой неделе.

Об этом свидетельствует заявление представителя МИД страны-агрессорки Радион Мельник.

Он выразил недовольство, что на прошлой неделе Московский регион столкнулся с беспрецедентной по своей интенсивности и масштабам серией воздушных атак. Чиновник сетовал, что юго-восток Москвы и Подмосковья «приняли основной удар».

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Не обошел стороной представитель российского МИД и украинские атаки на объекты оккупантов в Крыму. По его словам, Киев "расширяет географию массированных обстрелов". русских регионов.

Последние атаки на Москву

Ночью против 22 июня Украина ударила по важному объекту в Московской области – Центру космической связи «Дубна», управляющему спутниковыми каналами по всей России и за рубежом. Очередной удар заставил Кремль нервничать. Чтобы усилить ПВО и прикрыть Москву, власти вынужденно опрокидывают ПВО с фронта в столицу.

Наибольший удар по Москве произошел 18 июня, когда БПЛА вторично ударили по НПЗ в Капотне. В результате точных ударов возникли критические разрушения на объекте. В частности, были поражены важные установки. Кроме того, атака парализовала работу столичных и аэропортов и вызвала хаос на дорогах, так как многие местные улицы были перекрыты.

Первая атака на нефтеперерабатывающий завод произошла 16 июня — в Москве все утро раздавались взрывы. Произошло попадание в столичный НПЗ. Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Внуково и Шереметьево.

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Дата публикации 20:40, 18.06.26 Количество просмотров 118 Новость дня! Масштабная атака на Москву! Горит НПЗ, у россиян паника и дефицит топлива

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