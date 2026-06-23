Смелянский против НБУ: регулятор раскрыл детали истории руководителя "Укрпочты"

НБУ ответил на обвинение Смелянского / © УНІАН

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В НБУ возразили связь между сообщением о решении об увольнении Смелянского и проектом банка «Укрпочты».

В пресс-службе НБУ журналистам ZN.UA сообщили, что административное производство по несоответствию руководителя компании профессиональным требованиям началось еще в ноябре 2025 года.

В НБУ ответили Смелянскому на обвинение в «своде счетов»

По данным НБУ, почтовый оператор никогда не предоставлял полный официальный пакет документов для создания финансового учреждения или получения банковской лицензии. Поэтому никаких решений по этому поводу НБУ не принимал. Текущее состояние «Укрпочты» также не позволяет реализовать создание банка.

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«По состоянию на сегодня отсутствуют объективные предпосылки для реализации такого проекта в ближайшей перспективе. В частности, компанией не сформирован надлежащий капитал для банковской деятельности, отсутствует утвержденная стратегия развития компании, а система корпоративного управления „Укрпочты“ до сих пор не приведена в соответствие с надлежащими стандартами, включая вопрос формирования полноценного независимого наблюдательного совета», — ответили в НБУ.

Перед этим Комитет НБУ по надзору признал Игоря Смелянского непригодным для выполнения своих обязанностей руководителя «Укрпочты».

Регулятор обязал «Укрпочту» отстранить Смелянского, которые управляет предприятием 10 лет, в течение пяти дней.

Противостояние между НБУ и «Укрпочтой» продолжается с марта 2026 года. Сначала НБУ оштрафовал «Укрпочту» за непредоставление отчетов о заседании наблюдательного совета и заявил о чрезмерной концентрации полномочий в руках Смелянского.

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Несмотря на то, что компания заплатила штраф, Смелянский назвал действия НБУ давлением. Позже в НБУ заявили, что Смелянский пытается дискредитировать учреждение.

Как Смелянский отреагировал на заявление НБУ о своей профнепригодности

Напомним, Национальный банк Украины признал генерального директора АО «Укрпочта» Игоря Смилянского не отвечающим профессиональным требованиям и потребовал от Министерства развития общин и территорий в течение пяти дней отстранить его от должности.

Смелянский назвал это решение пристрастным использованием служебного положения для сведения личных счетов главой НБУ Андреем Пышным. По мнению главы «Укрпочты», настоящей целью регулятора является попытка заблокировать запуск почтового банка, к созданию которого компания подошла вплотную, имея прибыль и более 2 миллиардов гривен собственного капитала.

Смелянский обвинил НБУ в избирательной кадровой политике. «Укрпочта» продолжает работать без изменений, а ее юридический департамент уже формирует стратегию защиты. Кроме того, Смелянский заявил о намерении судиться с исполнителями и заказчиками этого решения в украинских и международных судах за причинение вреда репутации.

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Из-за того, что принудительное изменение лидера госпредприятия и давление регулятора оказывают непосредственное влияние на действующие международные соглашения, руководство «Укрпочты» готовит срочную коммуникацию с МВФ и ЕБРР, с которыми подписаны кредитные договоры на десятки миллионов евро.

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